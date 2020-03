Am Ankunftszentrum für Geflüchtete in Berlin-Reinickendorf wird am Mittwoch Richtfest gefeiert. Auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik werden insgesamt fünf Gebäude auf mehr als 8.000 Quadratmetern neu errichtet. Dazu gehören ein Ankunftsgebäude, eine ärztliche Untersuchungsstelle und ein Neubau, in dem Menschen temporär untergebracht werden können.



Wer neu nach Berlin kommt und Asyl beantragen will, wird im Ankunftszentrum zunächst registriert und medizinisch untersucht. Laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten bleiben die Geflüchteten maximal vier Tagen dort, bevor sie auf Berliner Unterkünfte oder auf andere Bundesländer verteilt werden. Im vergangenen Dezember wurden knapp 980 Menschen registriert.