Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch in Berlin zum Warnstreik in mehreren Kitas auf. Auch ein Hospiz und mehrere Beratungsstellen sind davon betroffen.



Grund für den Warnstreik ist der Tarifstreit mit dem Humanistischen Verband Deutschland (HVD). Der betreibt in Berlin 25 Kitas sowie Hospize und Sozialstationen. Insgesamt 1.400 Menschen sind dort beschäftigt. Sie alle sollen am Mittwoch die Arbeit niederlegen.Einen Überblick über die vom HVD betriebenen Kitas gibt es auf dessen Internetseite [humanistisch.de].