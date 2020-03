In Berlin gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall in einer Flüchtlingsunterkunft. 135 Bewohner der Einrichtung in Charlottenburg werden nun häuslich isoliert. Geflüchtete werden bei ihrer Ankunft in Berlin bei Verdacht standardmäßig auf das Virus getestet.

