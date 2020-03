Metallstangen versperren den Blick. In den Räumen des Hauses wird es selbst mitten am Tag nicht recht hell. Seit etwa 15 Monaten leben die Bewohner eines Neuköllner Mietshauses hinter einem Baugerüst, ohne dass an ihrem Haus irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden. "Alle wollen natürlich dieses Gerüst weghaben, denn es nervt jetzt nur noch", so eine Bewohnerin. Die Hausgemeinschaft wehrt sich gegen Modernisierungsmaßnahmen, die nach einem Eigentümerwechsel angekündigt worden waren. Da dadurch der Standard der Wohnungen aufgewertet würde, wären anschließend höhere Mieten zulässig. In dem Haus zahlen einige Bewohner derzeit deutlich unter sechs Euro Miete pro Quadratmeter.

Das Haus in der Emser Straße 27 befindet sich in einem Milieuschutzgebiet. Einige Modernisierungsmaßnahmen dürfen deshalb nicht ohne Weiteres durchgeführt werden. Bevor es zu einer Aufwertung kommt, muss der Bezirk zustimmen. Das zuständige Amt kann auch vor Ort prüfen, ob die beantragten Maßnahmen wirklich notwendig sind - oder lediglich auf eine Aufwertung abzielen. Das Verhalten der neuen Eigentümerfirma hatte jedoch dazu geführt, dass so eine Überprüfung nicht mehr ohne Weiteres an dem Haus durchgeführt werden konnte. rbb|24 hatte darüber berichtet.