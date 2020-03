Die Spree in der Innenstadt per Auto zu überqueren, ist schon länger schwierig. Seit August 2018 ist wegen Brückenschäden die Elsenbrücke an den Treptowers komplett gesperrt. Hier soll erst 2022 eine Behelfsbrücke entstehen. Auch die Roßstraßenbrücke an der Fischerinsel in Berlin-Mitte ist seit Dezember für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Auch diese Brücke muss instandgesetzt werden. Hier sollen die Arbeiten 2021 abgeschlossen sein.