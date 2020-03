Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Dienstag, wo ursprünglich ein reiner Einzelhandelsstandort entstehen sollte, werde es jetzt einen Mix aus Wohnen, Gewerbe, Büros und Einzelhandel geben. Das sei ein großer Erfolg.

An dem geplanten Berliner Bauprojekt Pankower Tor können voraussichtlich in vier Jahren die Bagger rollen. Der Bezirk Pankow hat inzwischen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst, damit der Investor Krieger auf dem ehemaligen Bahngelände zwischen Pankow und Heinersdorf ein neues Stadtquartier errichten kann.

Am Pankower Tor sollen 2.000 Wohnungen entstehen, 30 Prozent als Sozialwohnungen, außerdem zwei Kitas und eine Grundschule. Wo zusätzlich eine weiterführende Schule errichtet wird, ist jedoch weiterhin unklar. Ebenso ist noch offen, was mit den denkmalgeschützten Lokschuppen auf dem Gelände geschehen soll.



Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte, als nächster Schritt solle ein Masterplan als Grundlage für die Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Mit dem Bau könne voraussichtlich in drei bis vier Jahren begonnen werden.