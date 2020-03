AGD Berlin Dienstag, 10.03.2020 | 10:12 Uhr

Zeit wirds! Es gibt so endlos viele Dachflüchen in Berlin, die ordentlich Strom liefern könnten.

Verbunden mit lokalen Stromspeichern und der Förderung von BHKW ließe sich die Umwelt massiv entlasten, ohne die Netzstabilität zu gefährden.



Und hier denke ich tatsächlich mal daran, Eigentümer in die Pflicht zu nehmen - denn die Maßnahme frisst unter dem Strich kein Brot und schlicht sinnvoll. Vorausgesetzt, die Einspeisevergütung sackt nicht weiter ab.



Ich hoffe, der RBB bleibt am Thema und berichtet!