Weil es nach der Wende großen Leerstand in Brandenburg gab, sind viele abgerissen worden. Bezahlt haben das im Wesentlichen Bund und Land. Seit 2002 sind allein in Brandenburg für 64.000 weggebaggerte Wohungen 225 Millionen Euro geflossen.

Seit der Wende sind in Brandenburg etwa 71.500 leerstehende Wohnungen mit öffentlichen Mitteln abgerissen worden. Bundes- und Landeszuwendungen von insgesamt 225 Millionen Euro seien allein seit 2002 in den Rückbau von rund 64.000 Wohnungen geflossen, wie das Brandenburger Infrastrukturministerium mitteilte. Der Wohnungsabbau vor 2002 sei nicht einzeln erfasst worden, hieß es.

Die meisten Wohnungen mit Mitteln des 2002 in den fünf ostdeutschen Bundesländern und Berlin gestarteten Bund-Länder-Programms "Stadtumbau Ost" wurden in Brandenburg in den Städten Schwedt (Uckermark), Wittenberge (Prignitz), Rathenow (Havelland) und Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) abgerissen.