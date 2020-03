Brandenburg will wegen des Klimawandels schneller weg von Kiefern-Monokulturen, hin zu naturnahen Mischwäldern. Derzeit pflanzt der Landesbetrieb Forst jährlich rund sechs Millionen Laubbäume. Diese Zahl will Umweltminister Vogel deutlich steigern.

Zur Bewältigung des Klimawandels will Brandenburg klimastabile und naturnahe Mischwälder aufbauen. Die aktuelle Waldumbaufläche im Landeswald von rund 1.500 Hektar pro Jahr solle erweitert werden, erklärte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Donnerstag in Potsdam anlässlich des internationalen Tags des Waldes am 21. März. Derzeit pflanze der Landesbetrieb Forst jährlich rund sechs Millionen Laubbäume, um von den märkischen Kiefern-Monokulturen wegzukommen.