Kathrin k Berlin Freitag, 13.03.2020 | 09:23 Uhr

Ich finde das Bemühen der Kommunen sehr gut. Die Herangehensweise zuerst zu prüfen, ob ausreichend Kapazitäten für Unterkünfte und auch Behandlung vorhanden sind, ist richtig.



Würde ganz Europa so handeln, wäre die Situation der schnellen Hilfe für die Schwächsten geklärt.



Es wäre mal ein Zeichen für Europa. Auch wenn es niemand hören will, unabhängig vom Austritt GB, die EU zerfällt.

Soviel Uneinigkeit und wegschauen. Die südlichen Länder werden mit der Situation der Flüchtlinge allein gelassen, in Polen ist eine Homophobe Regierung mit diktatorischen Ansichten an der Macht und in einer Bedrohung, die unser aller Leben betrifft, Ist das Thema Wirtschaft das Wichtigste für unsere Regierung. Adieu EU, die schafft sich selbst an.