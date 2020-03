Viele Geflüchtete an der türkischen Grenze hoffen derzeit darauf, in die EU zu gelangen. Die Bundesregierung setzt weiter auf Abschottung - Tausende Menschen forderten am Dienstagabend vor dem Kanzleramt in Berlin eine Öffnung der Grenzen.

Mehrere Tausend Menschen haben am Dienstagabend in Berlin dafür demonstriert, die EU-Außengrenzen für Migranten zu öffnen. Die Veranstalter der "Seebrücke Berlin" erklärten auf Facebook, es gehe ihnen darum, "ein Zeichen gegen die Abschottungspolitik der EU und für die Öffnung der Grenzen zu setzen". Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 3.500, die Organisatoren auf rund 8.000.

Nach der Ankündigung der Türkei am Wochenende, die Grenzen zur EU zu öffnen, versuchen Tausende Migranten, nach Westeuropa zu kommen. Nach UN-Angaben befinden sich derzeit rund 13.000 Menschen auf der türkischen Seite der Grenze. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterstützt den Kurs Griechenlands. Die Grenzen Europas seien nicht geöffnet für Flüchtlinge aus der Türkei. Dagegen ist etwa das Land Berlin laut Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bereit, Geflüchtete aufzunehmen. "Berlin gehört zu jenen Städten, die bereit sind, geflüchtete Menschen in Not bei sich aufzunehmen. Wir können nicht zuschauen, wie erbärmlich diese Menschen leiden müssen", so die Senatorin am Montag. Aktuell seien etwa 2.000 Plätze in Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten sofort verfügbar.