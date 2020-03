Bild: dpa/Zinken

Interview | Sharon Dodua Otoo zum Frauentag - "Diskriminierung ist das, was bei den Betroffenen ankommt"

07.03.20 | 08:36 Uhr

In dieser Woche wurde der Opfer des Terrorakts in Hanau gedacht. Am Sonntag wird der Frauentag in Berlin als Feiertag begangen. Für die in Berlin lebende Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo ist der Zusammenhang von Rassismus und Sexismus selbstverständlich.

rbb: Wann haben Sie das erste Mal verstanden, dass Rassismus und Sexismus etwas miteinander zu tun haben? Sharon Dodua Otoo: Während meiner Schulzeit in England. Da habe ich gelernt: Man soll alle Menschen gleich behandeln. Und wir sollen alle nett zueinander sein. Und natürlich gab es in der Geschichte immer mal wieder Frauen, die nicht so gut behandelt wurden. Dann gibt es mit Florence Nightingale ein glänzendes Beispiel für den Feminismus. Oder wir haben auch über glänzende Beispiele im Kampf gegen Rassismus wie Martin Luther King oder Nelson Mandela erfahren. Und dann saß ich da als Schwarzes Mädchen und habe mir gedacht: Gab es nicht auch Schwarzen Frauen, die sich für den Feminismus oder gegen Rassismus eingesetzt haben? Wobei Schwarz für mich keine Farbe ist. Für mich ist das ein politischer Begriff und bedeutet Teil der afrikanischen Diaspora und engagiert im rassismuskritischen Widerstand zu sein.

Zur Person dpa/Horst Galuschka Die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo lebt seit 2006 in Deutschland. Außerdem engagiert sie sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. und dem Phoenix e.V. gegen Rassismus und Sexismus. Im Jahr 2016 erhielt sie den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt und ist damit die erste Preisträger*in, die ihre Wurzeln auf dem afrikanische Kontinent hat.

Ist Ihnen diese Leerstelle bei den Identifikationsfiguren damals schon so deutlich aufgefallen? Ich wollte wissen: Wenn ich mich jetzt hierfür oder dafür engagiere, bin ich dann die erste? Das kann doch nicht sein! Natürlich können Florence Nightingale oder Martin Luther King Vorbilder sein. Aber wenn ich dann auf die Frauen in meiner Familie schaue: Meine Mutter ist aus Ghana. Von dort ist sie nach England gezogen und hat gearbeitet. Vollzeit. Sie hat drei Kinder erzogen und dafür gesorgt, dass alle auf die Universität gehen konnten. Meine Mutter ist für mich ein großes Vorbild. Zählt das nicht, was diese Frauen machen? Aber es gibt doch in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung auch viele Frauen. Ich habe mich zum Beispiel an der Schwarzen Bürgerrechtlerin Angela Davis orientiert. Natürlich gibt es auch Rosa Parks (Anm. d. Red.: Die berühmte Bürgerrechtlerin Rosa Parks, die sich 1955 in Alabama im Süden der USA weigerte, ihren Sitzplatz einem weißen Fahrgast zur Verfügung zu stellen.). Da habe ich gemerkt: Eine Schwarze Frau, die heraussticht und die Welt verändern will, muss sehr angepasst sein. Rosa Parks war eine tief religiöse verheiratete Frau. Seltener wird erzählt, dass es vor ihr noch Claudette Colvin gab. Sie hat sich auch geweigert aufzustehen. Das "Problem" bei Claudette Colvin: Sie war sehr jung und unverheiratet schwanger. Das passte nicht ins Bild.

Gerade arbeiten sie an Ihrem Roman und nehmen eigentlich keine Interviewanfragen an. Warum machen Sie jetzt eine Ausnahme? Weil mir das Thema Intersektionalität sehr wichtig ist. Eine schwarze Frau erlebt in der Regel Diskriminierung aufgrund von Sexismus und aufgrund von Rassismus. Wenn man das nicht zusammen denkt, dann kann es sein, dass eine schwarze Frau an der Kreuzung von Schwarz und Frau durchs Raster fällt. Kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben? Meine Kinder sind hier in Deutschland zur Schule gegangen. Und wenn ich hier mit der Schule oder dem Jugendamt zu tun hatte, wurde meine Position als schwarze Mutter immer sehr ambivalent gesehen. Inwiefern? Meine Kinder konnten das direkt mit ihrem Vater vergleichen. So ein weißer Mann wird in der Regel ernst genommen und höflich behandelt beim Einkaufen. Dem wird nicht durch die Gänge im Supermarkt gefolgt. Wenn sie mit mir einkaufen gehen, werden wir manchmal direkt auf Englisch gesprochen.

Wenn man bedenkt, dass sie Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin sind, ist das besonders schräg. Ich bekomme so viele Anfragen in schlechtem Englisch. Das ist hanebüchen. Viele Anfragen gehen direkt an den Verlag. Aber die verstehen dieses schlechte Englisch auch nicht. Ich werde oft einfach unterschätzt. Manchmal werden schwarze Frauen gefragt: Was ist wichtiger? Sich gegen Rassismus zu engagieren oder gegen Sexismus? Das ist ziemlich krass. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer weißen deutschen Feministin zur Frage, wie ich als Mutter auch Aktivistin sein kann. Warum das? Sie hat erlebt, dass sie als Mutter zuhause bleiben auf ihr Kind aufpassen müsse. Babys waren nicht Teil der Bewegung. In der schwarzen Bewegung in Deutschland habe ich so etwas nie erlebt.

Warum ist es so schwer, Menschen auf ihr diskriminierendes Verhalten hinzuweisen? Es ist extrem unangenehm, wenn man feststellen muss, dass man angelogen wurde. Durch die Werbung zum Beispiel: Schwarze Frauen werden häufig sexualisiert dargestellt. Oder im Kinderbuch „Struwwelpeter“ gilt es als sehr gemein, jemanden als Schwarz zu bezeichnen. Und wenn man es doch tut, wird man ins Tintenfass getunkt. Das ist tief drin in dieser Sprache. Und schwarze Menschen leben damit. Und dann kommt vielleicht eine meiner weißen Freund*innen und sagt: „Verdammt. Damals habe dieses oder jenes zu Sharon gesagt. Vielleicht hat sie das verletzt.“ Sowas fühlt sich nicht gut an. Weil wir nicht wissen, wie wir über Diskriminierungen sprechen können? Wir haben dafür keine Kultur. Ich bin selbst nicht fehlerfrei bei anderen Diskriminierungsformen, zum Beispiel gegenüber Menschen mit Behinderungen. Da mache ich bestimmt die ganze Zeit Fehler. Deswegen ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein.

Wie könnte das gehen? Ich halte es für ein großes Problem, dass wir denken: Wenn wir diskriminieren, dann meinen wir das so. Oder dass wir dann böse sind. Wer will schon absichtlich böse sein? Niemand. Deswegen ist für mich wichtig: Diskriminierung ist das, was bei den Betroffenen ankommt. Es geht um die Wirkung des Handelns. Egal, wie die Handlung gemeint war. In dieser Woche wurde den Opfern des Terroranschlags in Hanau gedacht. Und am Sonntag ist der zweite Weltfrauentag als Feiertag. Wie kreuzen sich diese beiden Momente bei Ihnen? Der Weltfrauentag war immer schwierig für mich. Ich habe mich immer gefragt: Was genau meinen wir mit Frau? Ich würde lieber von Feminismus und feministischen Kampf sprechen. Um Menschen mitzunehmen, die sich durch den Begriff „Frau“ ausgeschlossen fühlen. Weil sie zum Beispiel transgender oder intersex sind. Oder weil sie sich gar nicht wiederfinden in den Kategorien „Mann“ und „Frau“. Obwohl ich die Tendenz sehe, dass das inklusiver gedacht wird.

Woran machen Sie das fest? Ganz banales Beispiel: Ob muslimische Frauen, die einen Hijab tragen, feministisch sein können. Ich finde es unsäglich, dass wir das diskutieren müssen. Aber es gibt mittlerweile ein Verständnis dafür, dass Feminismus sehr vielschichtig sein kann. Außerdem können wir Frauen, die von Rassismus betroffen sind, unsere Erfahrungen gar nicht denken ohne die Trauer für die Frauen, die Opfer von rassistischer und sexistischer Gewalt geworden sind. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Johannes Ehsan Fischer, rbbKultur