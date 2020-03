Vor mehr als 100 Jahren wurde der Internationale Frauentag erstmals begangen - und auch heute noch ist er relevant. Denn noch immer sind Frauen etwa auf dem Arbeitsmarkt nicht gleichberechtigt. Für ihre Rechte gehen Frauen am Sonntag in Berlin auf die Straße.

Noch immer sind viele Frauen beim Verdienst oder der Anerkennung ihrer Arbeit benachteiligt, darauf haben Politiker in Berlin und Brandenburg anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hingewiesen.

Die Vorsitzenden der brandenburgischen Linke, Anja Mayer und Katharina Slanina, kritisierten zudem, dass Gewalt gegen Frauen immer noch zum Alltag gehöre. Gleichzeitig seien Frauenhäuser chronisch unterfinanziert. "Es genügt also nicht, am 8. März Blumen zu verteilen und warme Worte zu finden. Der Kampf um wirkliche Gleichberechtigung muss jeden Tag und in allen Bereichen geführt werden", so die Linke-Politikerinnen.

Am Internationalen Frauentag fordern weltweit zahlreiche Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin wurde er in Deutschland erstmals am 19. März 1911 organisiert. Die zentrale Forderung damals: die Einführung des Frauenwahlrechts.



Heute ist der Weltfrauentag in mehr als zwei Dutzend Ländern ein gesetzlicher Feiertag, etwa in Angola, Georgien, Russland und Vietnam. Auch in Nordkorea und Kuba wird er offiziell begangen. In Deutschland ist der Frauentag seit 2019 nur im Land Berlin ein gesetzlicher Feiertag.

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg sind für den Frauentag verschiedene Veranstaltungen und Demonstrationen angekündigt. Bei der voraussichtlich größten Demo ziehen die Teilnehmer*innen am Sonntagnachmittag vom Weddinger Leopoldplatz zum Alexanderplatz in Mitte. In Brandenburg findet zudem derzeit die Frauenwoche mit landesweit rund 200 Veranstaltungen statt.