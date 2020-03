Bild: dpa/Sputnik/Grigoris Siamidis

Plätze für 2.000 Menschen - Sozialsenatorin: Berlin kann kurzfristig Geflüchtete aufnehmen

02.03.20 | 18:35 Uhr

Nachdem die Türkei am Wochenende angekündigt hat, die Grenzen zur EU zu öffnen, versuchen Tausende Migranten, nach Westeuropa zu kommen. Nach Einschätzung der Sozialverwaltung hat Berlin Kapazitäten, kurzfristig Geflüchtete aufzunehmen.

Angesichts der angespannten Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei und auf der griechischen Insel Lesbos hat das Land Berlin Unterkünfte für Geflüchtete in Aussicht gestellt. Falls nötig, könnte die Stadt kurzfristig Migranten aufnehmen, die die Türkei in Richtung Europäische Union verlassen haben, teilte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag mit. "Wir haben freie Unterkünfte, die wir schnell herrichten und belegen können."

Mehr zum Thema dpa/Socrates Baltagiannis Bündnis "Städte Sicherer Häfen" - Potsdams Oberbürgermeister Schubert besucht Flüchtlingslager auf Lesbos

Aktuell stünden etwa 2.000 Plätze in Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten sofort verfügbar. Außerdem gebe es leerstehende Unterkünfte, die als Reserve infrage kämen. "Wir brauchen für diese geflüchteten Menschen eine europäische Lösung. Sie sind zum Spielball kriegsstrategischer Überlegungen geworden", sagte Breitenbach. "Berlin gehört zu jenen Städten, die bereit sind, geflüchtete Menschen in Not bei sich aufzunehmen. Wir können nicht zuschauen, wie erbärmlich diese Menschen leiden müssen", bemerkte Breitenbach. Es sei eine Frage der Humanität, diese Geflüchteten aufzunehmen.

Am Dienstag Thema im Senat

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass Berlin für die Aufnahme von neuen Geflüchteten vorbereitet sei. Der "Berliner Morgenpost" teilte er am Montag mit, dass Berlin aus den Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 gelernt habe. "Wir werden auch weiterhin Menschen in Not helfen", sagte er der Zeitung.

Auch nach Einschätzung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Silke Gebel hat Berlin seine Lehren aus den Erfahrungen 2015 gezogen. Erstaufnahme und Registrierung seien inzwischen deutlich besser aufgestellt. "Niemand will, dass sich 2015 wiederholt." Damals habe es die Behörde nicht geschafft, die Ankunft der Flüchtlinge vernünftig zu managen. Der Senat wird sich voraussichtlich am Dienstag mit dem Thema beschäftigen. Ein Beschluss dazu soll aber nicht gefasst werden.

Vorwurf der Überforderung 2015

Im Jahr 2015 gab es massive Kritik am Senat. Vor allem dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), das damals für die Tausenden in Berlin ankommenden Flüchtlinge zuständig war, wurde vorgeworfen, völlig überfordert gewesen zu sein. Eine Konsequenz daraus war die Gründung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten. In Berlin sind nach Angaben der Sozialverwaltung aktuell etwa 21.000 Menschen in 83 Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht. Derzeit sei es allerdings nicht möglich, eine konkrete Zahl zu nennen, wie viele weitere Geflüchtete in welchen Unterkünften unterkommen könnten. Das werde aktuell in den zuständigen Senatsverwaltungen, Abteilungen und auch mit den Bezirksämtern besprochen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 02.03.2020, 17 Uhr