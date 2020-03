imago Bild: imago

Interview | Politiker und Blogger Ruprecht Polenz - "Jeder Politiker sollte eine Stunde am Tag mit den Menschen im Netz sprechen"

09.03.20 | 17:16 Uhr

Ruprecht Polenz ist neu im Twittergeschäft - und ausgesprochen erfolgreich. Deshalb wurde der 73-jährige CDU-Politiker in der Kategorie "Newcomer" für den Preis als "Goldener Blogger" nominiert. Das freut ihn sehr, denn er ist Überzeugungstäter, wie er erzählt.



rbb: Sie sind für den "Goldenen Blogger" nominiert, vor allem wegen Ihres Twitter-Accounts, mit dem Sie im vergangenen Jahr so richtig durchgestartet sind. Mit 73 - wie fühlt man sich da so in der Kategorie als Newcomer? Ruprecht Polenz: Ich war schon sehr überrascht, als ich – übrigens auch über das Netz – erfahren habe, dass ich zu den Nominierten gehöre. Ich habe mich dann über den Preis informiert und mich auch sehr gefreut. Aber ich mache das auf Twitter ja nicht, weil ich gern irgendwelche Preise hätte, sondern weil mich die Diskussion in den sozialen Medien interessiert und weil ich gern Menschen durch solche Diskussionen beeinflussen möchte.

Zur Person Ruprecht Polenz Der CDU-Politiker ist 73 Jahre alt und war von 1994 bis 2013 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Von 2005 bis 2013 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Polenz ist sehr aktiv auf der Internet-Plattform Facebook und bei Twitter, wo er eine große Reichweite erzielt.



Was ist der eigentliche Reiz für Sie? Was macht es aus? Ich kann sehr viel lernen. Ich bekomme Hinweise auf Artikel, die ich sonst nie gelesen hätte. Ich kann mit Menschen diskutieren, mit denen ich sonst nie ins Gespräch käme. Und ich sehe natürlich, dass die politische Willensbildung heute zu einem beträchtlichen Teil im Netz stattfindet. Und da ich mich jetzt seit 40, 50 Jahren leidenschaftlich der Politik widme - nicht immer als Berufspolitiker, sondern davor eben auch ehrenamtlich - hab ich eben auch nicht aufgehört, als mein Mandat 2013 endete, sondern habe mich weiter engagiert. Und da ist das Netz geradezu ideal für mich.

Allein seit Jahresbeginn sind Ihre Tweets und Retweets hunderttausende Mal geteilt oder favorisiert worden. Kein anderer deutscher Politiker kommt auch nur in die Nähe dessen. Wie erklären Sie sich das? Dafür habe ich jetzt auch keine wissenschaftliche Erklärung. Ich merke natürlich, welche Themen die Menschen interessieren, ich merke, welche Formulierungen dazu führen, dass sich Menschen eine Information länger anschauen. Das sind dann auch Erfahrungswerte, wie man seine Argumente über Twitter an die Frau oder an den Mann bringt.

Ist es vielleicht Freiheit, nicht mehr an Parteiämter und Parteiraison gebunden zu sein und sich nur noch selbst alleintreu zu sein - auch mit dem, was man schreibt?

Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Das klingt immer so negativ, so als wäre man früher gezwungen gewesen, nicht die Wahrheit zu sagen. Nein, aber wenn man eine Aufgabe hat, beispielsweise bei mir als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, dann hat man natürlich auch bestimmte Verpflichtungen diesem Amt gegenüber, und dann kann man, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, über den amerikanischen Präsidenten eben nicht so twittern, wie man das dann kann, wenn man diese Aufgabe nicht mehr hat.

Soziale Netzwerke sind Segen und Fluch zugleich: Wir berichten im rbb auch immer wieder über Anfeindungen, übelste Hetze bis hin zu Morddrohungen. Haben auch Sie diesbezüglich Erfahrungen gemacht? Ich habe welche gemacht, die macht jeder, der sich Netz engagiert bewegt. Natürlich gibt es Anfeindungen und Beleidigungen, auch weit unter der Gürtellinie, damit muss man lernen umzugehen. Ich schaue da relativ schnell drüber weg, und in den hartnäckigen Fällen kann man ja auch blocken. Es wird viel über diesen Teil des Netzes geredet, und das ist auch richtig so. Auf der anderen Seite darf das nicht dazu führen, dass diejenigen, die eine interessante Diskussion im Netz führen wollen, anfangen, das Netz wegen der vielen Trolle zu meiden, die sich da auch tummeln. Also man kann mit denen umgehen, und man kann auch vernünftig im Netz diskutieren.

Mehr zum Thema Die Goldenen Blogger Social-Media-Preis in Deutschland, der in 15 Kategorien verliehen wird. Die Preise werden bei einer Gala am Montag, 9. März in Berlin live per online-Voting vergeben. Ein Entscheidungskriterium ist allerdings auch die Applausstärke im Saal.

Sie sind 73 und als Blogger nominiert, also kann es keine Frage des Alters sein. Hat die CDU oder auch andere Parteien da was verschlafen? Wie wichtig ist es, da vertreten zu sein? Ich glaube schon, dass heutzutage jeder aktive Politiker, jede Politikerin jeden Tag etwa eine Stunde mit den Menschen im Netz sprechen sollte. Wobei die sozialen Medien ja nicht nur Twitter sind, es gibt noch Facebook und es gibt noch andere, man muss schauen, was einem liegt. Aber die sozialen Medien sind heute für viele Menschen ein beträchtlicher Teil ihrer Lebenswirklichkeit. Und wenn man sich davon ein Bild machen will, muss man das auch kennen und muss auch dabei sein, das glaube ich schon. Das ist eine Aufgabe, die man nicht an Parteizentralen delegieren kann. Das was Parteizentralen rausschicken, ist vergleichsweise uninteressant in den sozialen Medien. Wichtig ist, was die Menschen von sich und von ihren politischen Überzeugungen preisgeben - und wie sie sich politisch engagieren. Das interessiert die Menschen.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview mit Ruprecht Polenz führte Heiner Martin, Inforadio.