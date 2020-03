Am Montag waren die 300.000 Euro auf dem Parteikonto eingegangen, am nächsten Tag meldete die Berliner CDU die Summe dem Bundestag. Generalsekretär Stefan Evers nannte die Spende eine "Wertschätzung, wie wir sie seit Jahren nicht erfahren haben". Ein Problem sieht Evers nicht. Auch die Menschen, die in Berlin investieren und Arbeitsplätze schaffen, sehe die CDU an ihrer Seite, sagt Evers.

Die Berliner CDU hat eine Spende von 300.000 Euro von Immobilieninvestor Christoph Gröner bekommen. Das bestätigte der Sprecher der Partei, Ralf Jaksch, am Donnerstag dem rbb. Es sei eine der höchsten Spenden seit Jahren an die Berliner CDU.

Der Spender, Christoph Gröner, ist Geschäftsführer der CG-Gruppe. Diese baut in Berlin unter anderem den Steglitzer Kreisel um. Dort entstehen vor allem Eigentumswohnungen. Für Proteste sorgte ein Bauprojekt der CG-Gruppe in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Nach Angaben des Konzerns sollen an dem Standort 133 Mietwohnungen, Gewerbeflächen und Tiefgaragenstellplätze entstehen. Je nach Ausstattung sollen die Mietpreise in den Wohnungen zwischen 11,50 und 13 Euro liegen.

Die Berliner Polizei hatte für die Proteste am 1. Mai eine Sperrung in der Rigaer Straße eingerichtet und die Demonstration zum Schutz vor Sachbeschädigungen um die Baustelle herumgeleitet.

Gröner hat auch in Leipzig und in Nordrhein-Westfalen in Immobilienprojekte investiert. Im Jahr 2018 hat das Leipziger Amtsgericht ein Verfahren gegen Gröner wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung aufgenommen. Im Februar 2019 wurde der Prozess laut einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" vorläufig eingestellt - das Amtsgericht knüpfte diesen Beschluss an eine Geldauflage in sechsstelliger Höhe.