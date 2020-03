Freiheitlicher Berlin Mittwoch, 04.03.2020 | 20:29 Uhr

Ob sich wegen des IAA Verlustes in Berlin die SPD da von den Grünen absetzen kann, möchte ich bezweifeln. Beide Parteien umgibt in Berlin der Geruch der übertriebenen Autofeindlichkeit. Die Autobauer haben einfach keine Lust, sich dieser negativ vorgespannten Atmosphäre aus zu setzen. Schließlich werden in Berlin fast jede Nacht Autos abgefackelt.

Linksextreme und gewaltbereite Milieus wie in Hamburg oder Berlin gibt es in München nicht.

Außerdem wird in München nach Beobachtung von Fachleuten von der Polizei bei derartigen Delikten konsequenter durchgegriffen.

Der Ausstellungschef in München: „München ist die Garantie dafür, dass keine Autos brennen und alles in geordneten Bahnen verläuft. Das ist hier die sicherste Großstadt der Welt.“ RGG in Berlin liefert einfach eine miese Atmosphäre.