picture alliance Audio: Inforadio | Vis a Vis mit Dietrich Koch | 13.03.2020

Interview | Aufnahme unbegleiteter Geflüchteter - "Ich sehe, was die Menschen mitbringen"

15.03.20 | 18:30 Uhr

Berlin ist bereit, 80 bis 100 unbegleitete Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Das sei erfreulich, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Psychotherapeut Dietrich Koch. Er sieht für beide Seiten ein große Chance.

Der Psychotherapeut Dietrich Koch arbeitet im Berliner Verein Xenion mit traumatisierten Geflüchteten und hat schon im letzten Herbst an die Berliner Landesregierung appelliert, Kinder aus Griechenland aufzunehmen.

Herr Koch, Berlin hat sich bereit erklärt, 80 bis 100 unbegleitete Minderjährige aus in griechischen Flüchtlingslagern direkt aufzunehmen. Ist das eine erfreuliche Nachricht?

Dietrich Koch: Das ist eine erfreuliche Nachricht, aber in der Dunkelheit ist selbst ein brennendes Streichholz schon Licht. Insgesamt betrachtet ist das bestenfalls ein Anfang.

Wie sind die Aufnahmekapazitäten in Berlin? Kinder und Jugendliche brauchen ja nicht einfach nur eine Matratze auf dem Boden?

Berlin ist mittlerweile sehr gut vorbereitet. Aus mener Sicht haben wir nach 2015 starke Kapazitäten aufgebaut.

Es handelt sich um schwer erkrankte oder unbegleitete Kinder. Die haben in der Regel eine monatelange Flucht hinter sich und schreckliche Zustände in den Camps in Griechenland erlebt. Was hören Sie da?

Ein Mädchen berichtete von ihrer Vergewaltigung und der Vergewaltigung der Mutter. Ein Jugendlicher aus Afghanistan, den ich begleitet habe, hat fünfmal versucht, mit einem Schlauchboot von der Türkei aus eine griechische Insel zu erreichen. Dann hat ihn die Küstenwache gestellt und ihm alles bis auf die Unterhose weggenommen - auch die Paddel - und hat die Jugendlichen auf dem offenen Meer ausgesetzt. Die insgesamt fünf Jugendlichen haben in Todesangst mit den Händen gepaddelt, um sich zu retten. Unter den Dingen, die man dem Jungen weggenommen hat, waren Medikamente gegen seine Darmerkrankung, die er sich mit dem letzten Geld erspart hatte. Das sind alles grauenhafte Geschichten. Und je länger diese jungen Menschen, die Kinder, unterwegs und solchen Zuständen ausgeliefert sind, umso schlimmer wird es dann hinterher, das wieder zu heilen und ihnen wieder Hoffnung und Boden unter den Füßen zu geben.

Wenn Jugendliche in Deutschland ankommen, dann ist der übliche Weg zunächst eine Clearingstelle beim Jugendamt. Sie werden in Heime, Jugend-WGs, in Pflegefamilien untergebracht. Ihr Verein Xenion bietet weitere Unterstützung an. Was brauchen diese Kinder und Jugendlichen?

Die Jugendhilfe in Berlin macht, was junge Flüchtlinge anbelangt, wirklich eine sehr gute Arbeit. Es braucht in Einzelfällen therapeutische Hilfe und unsere Kinder- und Jugendabteilung bei Xenion kann das leisten. Die Hilfe muss in einer fremden Sprache stattfinden, mit einer gewissen Kultursensibilität, und die Therapeuten müssen mit Traumata umgehen können. Darauf haben wir uns spezialisiert. Wir haben derzeit insgesamt 45 Mündel in Vereinsvormundschaften. Das heißt, unsere Vormünder treten für den Verein auf. Dann gibt es einen Übergang in die privaten Einzelvormundschaften, davon begleiten wir derzeit 100 bis 120 Vormundschaften. Wir schulen diese Ehrenamtlichen und bereiten sie auf das vor, was sie tun müssen. Diese ehrenamtlichen Helfer sind eine große Säule unserer Arbeit. Wir stehen an dieser Stelle nicht allein, sondern sind im Netzwerk Vormundschaften in Berlin organisiert. In diesem Netzwerk betreuen wir derzeit ungefähr 300 von den zurzeit etwa 900 unbegleiteten Flüchtlingen hier in Berlin.

Wie groß ist die Chance, dass Kinder und Jugendliche mit diesen schrecklichen Erlebnissen irgendwann zu leben lernen?

Natürlich besteht für jeden die Chance, dass das heilt. Aber es kommt sehr stark auf den Einzelfall an. Was hat der Jugendliche erlebt? Es kommt aber auch auf die Bedingungen an, wie förderlich sind die? Es ist nicht nur die Therapie, die da die Arbeit macht. Es braucht diese Brücke zu anderen Menschen, zu jemandem, der zuhört, zu dem man Vertrauen entwickeln kann. Das sind alles Dinge, die sehr stark beschädigt sind bei den Kindern und Jugendlichen.

Der Familiennachzug ist in Deutschland ziemlich schwierig - haben eigentlich viele der Minderjährigen, die Sie kennengelernt haben, ihre Familie nachholen können?

Drei von 40 - in allen anderen Fällen ging Familiennachzug überhaupt nicht, weil kein Rechtsanspruch bestand. Und das Verfahren ist immens kompliziert und teuer. Die deutschen Botschaften im Ausland verlangen unter Umständen einen Gentest, wenn ihnen die Papiere nicht ausreichen, um die Verwandtschaft nachzuweisen. Das sind alles bürokratische Hürden, die man eingebaut hat, damit dann nicht so viele davon profitieren.

Nicht nur Berlin, sondern auch Potsdam und viele andere Kommunen in Deutschland sind bereit, geflüchtete Kinder aufzunehmen. Wie erleben Sie aber den Rückhalt in der Bevölkerung? Gibt es noch genug Ehrenamtliche?

Wir suchen natürlich Ehrenamtliche. Ich denke, die Situation in Griechenland ist wieder ein guter Zeitpunkt, noch einmal daran zu erinnern. Wir wollen natürlich ständig und am besten immer die Bevölkerung an unserer Seite haben und brauchen sie, um die Schritte der Integration zu machen. Das Engagement hat seit 2015/2016 natürlich nachgelassen. Damals standen in einer Woche 60 Ehrenamtliche vor der Tür und wollten alle helfen. Jetzt bräuchten wir wieder Ehrenamtliche, die uns unterstützen.

Infos im Netz Xenion XENION e. V. besteht seit 1986 als psychosoziales Behandlungszentrum für traumatisierte Geflüchtete sowie Opfer von Folter, Krieg und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen.

Der Verein Xenion wurde vor etwa 30 Jahren gegründet. Sie sind von Anfang an dabei, haben Ende der achtziger, Anfang der Neunzigerjahre erlebt, wie Geflüchtete aus Bosnien und aus dem Kosovo kamen. Was macht Ihnen Hoffnung?

Ich sehe, was die Menschen mitbringen. Üblicherweise wird immer nur gesehen, was sie brauchen. Was wir völlig übersehen: Die haben Hände, mit denen sie arbeiten. Die haben auch Hoffnung, ein neues Leben anzufangen und bringen Motivation mit, die manche Deutschen abhandengekommen ist. Den einzigen Fehler, den wir machen, ist, dass wir den Menschen nicht die Möglichkeiten geben, ihre Ressourcen einzusetzen. Es sind in der Vergangenheit aber größere Fehler gemacht worden als heute. Wir haben lange Zeit Flüchtlinge einfach auf eine Reservebank gesetzt und gesagt hat: Ihr wartet jetzt. Das war natürlich fatal. Wenn man die Menschen von Beginn an fordert und sagt: Du musst die Sprache lernen. Dann ist auch ein Trauma leichter zu bewältigen. Es gibt immer noch zu viele Hürden, was Ausbildung und Aufenthalt anbelangt, aber das ist zu überbrücken. Vor allem wenn sie aus unseren Netzwerken erfahren, dass sie etwas von dieser Aufnahmegesellschaft bekommen, dann wollen sie auch was zurückgeben. Da kommen Menschen, die arbeiten und die werden auf kurz oder lang mitarbeiten und an diesem Reichtum mit beteiligt sein. Und deswegen gehen die Rechnungen nicht auf, die prophezeien, dass die Flüchtlinge uns etwas wegnehmen und uns in den Abgrund stürzen. Es ist historisch nachgewiesen, dass nach dem Krieg jeder dritte Deutsche ein Flüchtling war, und daraus wurde das Wirtschaftswunder.

Dieses Interview ist eine gekürzte und redigierte Variante des Gesprächs, das Ursula Voßhenrich für Inforadio geführt hat.

Sendung: Inforadio, 13.03.2020, 09:45 Uhr