Potsdams OB will Flüchtlingskinder nach Deutschland holen - "Die unbegleiteten Minderjährigen sind da mittendrin"

04.03.20 | 14:27 Uhr

Gegen den Willen von Innenminister Horst Seehofer wollen Potsdams OB Mike Schubert und andere Bürgermeister deutschlandweit 500 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Die Kinder im Flüchtlingslager auf Lesbos brauchen jetzt Lösungen, sagt Schubert im Interview.

Mike Schubert (SPD) ist Oberbürgermeister von Potsdam. Er koordiniert die Arbeit des Bündnisses Seebrücke "Städte sicherer Häfen", das sich für die Aufnahme aus Seenot geretteter Menschen in den Kommunen einsetzt. Gegen den Willen von Innenminister Horst Seehofer wollen er und andere Bürgermeister deutschlandweit 500 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. In der vergangenen Woche hat Mike Schubert des Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos besucht, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Kurz vor seiner Abreise erreichte das Flüchtlingslager die Nachricht, dass die Türkei die Grenze nach Griechenland öffnet.

rbb: Wir müssen wenigstens die Schwächsten rausholen, das ist Ihre Botschaft seit ihrem Besuch im Flüchtlingslager Moria. Hatten Sie auf Lesbos Kontakt auch zu unbegleiteten Minderjährigen?

Mike Schubert: Wir hatten sowohl am ersten Tag in Athen Kontakt mit Menschen, die im Lager auf Lesbos waren und jetzt in Projekten bei Nichtregierungsorganisationen sind, als auch Gespräche direkt auf der Insel. Man muss sich die Situation vor Ort vorstellen: Das Lager ist eigentlich sehr klein und für 3.000 Personen ausgelegt. Mittlerweile leben 20.000 Menschen dort auf engstem Raum, dementsprechend klein sind auch die Schutzräume für Kinder, für Jugendliche und für Frauen. Das reicht einfach nicht aus. Man merkt in Gesprächen außerhalb dieser Schutzbereiche, dass es Ängste und Nöte in dieser von Aggressivität geprägten Umgebung gibt, in der so viele Menschen gedrängt leben.

Kann man überhaupt sagen, woran es am meisten mangelt?

Um die Situation einzusortieren: Es gibt eine Toilette für 167 Personen und eine Dusche für 250 Personen. 4.000 Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu fließend Wasser. Und wir reden von Europa. Wir reden nicht von einer Situation, die sich nicht direkt in unseren Grenzen abspielt. Es macht mir Sorgen, wenn ich in die nächsten Monate gucke, wenn es wärmer wird in Griechenland und die gesundheitliche Situation vor Ort schlechter wird. Zumal die Eskalation momentan dazu führt, dass Ärzte dort praktisch nicht mehr arbeiten können. Die unbegleiteten Minderjährigen sind da mittendrin. In Griechenland sind knapp 5.500 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als Flüchtlinge registriert. Davon sind allein 500 unbegleitete 14-Jährige. Das entspricht der Zahl, die deutsche Kommunen bereit sind aufzunehmen und denen wir in Deutschland vernünftige Betreuung geben können. Ein Ort zum Ankommen und den Ort, um einfach wieder ein Leben zu führen. Sie sind nicht im Lager, weil die Eltern sie vorneweg geschickt haben – das ist bei so kleinen Kindern eher unwahrscheinlich, sondern weil Eltern auf der Flucht verstorben sind oder aus anderen Gründen nicht dabei sind.

Sie haben von einer Schande für Europa gesprochen und den Bundesinnenminister aufgefordert zu handeln. Warum können Sie eigentlich nicht einfach selbst handeln?

Die deutsche Gesetzgebung lässt es nicht zu, dass Kommunen auf direktem Wege Asylanträge bearbeiten. Das ist auch eine legitime Variante, dass der Nationalstaat und die Länder in dieses Verfahren mit eingebunden sind. Es geht mir nicht darum, Verfahren zu verändern, das würde viel zu lange dauern. Aber es gibt einen rechtlichen Rahmen, indem wir handeln können. Andere europäische Staaten wie Portugal und Finnland machen uns das vor. Andere Bundesländer wollen uns helfen, von daher liegt der Ball beim Bundesinnenminister. Er muss entscheiden und er kann diese humanitäre Katastrophe ein Stück weit mit abwenden.

Wie optimistisch sind Sie, dass ein CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer auf Sie hört?

Es geht nicht ums aufeinander hören. Es geht darum, dass einzulösen, was Horst Seehofer im letzten Jahr die "Koalition der Willigen" genannt hat. Und ich baue darauf, dass der Bundesinnenminister die Zusagen, die er selbst mal gemacht hat, in der Form auch umsetzen kann und umsetzt. Die Staaten in Europa, die willig sind, die bereit sind, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, müssen sich zusammenschließen. Von daher ist das gar kein Thema, was man im Streit miteinander diskutieren muss. Aber man muss jetzt Lösungen finden, das heißt handeln und nicht länger warten.

Ein anderer Weg, den Sie auch vorgeschlagen haben, wäre eine Bundesratsinitiative. Hat man Zeit für so langwierige Prozesse?

Eigentlich hat man die Zeit nicht. Aber ich habe in der Auseinandersetzung der letzten zweieinhalb Monate gesehen: Das ist ein dickes Brett, an dem man bohren muss. Mir wäre im Sinne der Betroffenen schneller lieber. Aber wenn es nicht schneller geht, dann werden wir auch den langen Weg gehen, uns die Unterstützung der Bundesländer holen. Es gibt mittlerweile mehrere Länder wie Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Thüringen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen. Wir haben nach der Reise noch mal um Unterstützung geworben. Ich hoffe, dass mein Bundesland Brandenburg diesen Kurs auch mitgeht. Aber eigentlich haben wir mit der Eskalation an der türkisch-europäischen Grenze jetzt nicht mehr die Zeit. Wir müssen jetzt handeln.

Warum wollen Sie eigentlich nur Kindern helfen? Verstehen Sie mich nicht falsch, aber geht es darum, die Herzen zu erweichen?

Es geht nicht um die Herzen. Es geht jetzt in der Situation erstmal darum, vor allen Dingen besonders schutzbedürftige Gruppen aus dem Lager zu holen. Natürlich können wir mit großen Zahlen operieren. Es geht jetzt schon wieder los, dass in der Bundespolitik Zahlen gegenseitig wahllos zugeworfen werden. Die Rede ist von 4.000 oder 5.000 Menschen. Uns geht es darum, pragmatisch zu gucken, was Kommunen sofort leisten können. Welche Zahl von unbegleiteten Flüchtlingen könnte sie aufnehmen? Parallel haben wir mit der Seebrücke eine Partnerschaft als Städte sichere Häfen, wo wir gucken, dass grundsätzlich die Verfahren und die Verteilmechanismen in Deutschland und in Europa zu verändern. Aber ganz ehrlich: Wenn wir warten, bis man sich in Europa geeinigt hat, dann warten wir noch ganz lange. Von daher geht es erstmal darum, für die Schwächsten der Schwachen eine Lösung zu finden.

War es schwierig nach den Eindrücken von Lesbos wieder zurückzukehren zu den ganz normalen Amtsgeschäften?

Nein, das Geschäft geht weiter und hat mich auch während der Reise beschäftigt. Wir haben mit Corona eine Sondersituation derzeit in Deutschland, mit der man genauso umgehen muss als Oberbürgermeister. Deswegen war es wichtig, beides miteinander zu verbinden. Die Reise nach Lesbos war kein Vergnügungsausflug gewesen oder die persönliche Idee des Oberbürgermeisters, sondern ein legitimer Auftrag meiner Stadtverordneten, mich im Bündnis 'Sichere Häfen' einzubringen und dafür zu werben.

Wie waren die Reaktionen hier, dass der Oberbürgermeister in Potsdam plötzlich Bundespolitik macht?

Er macht eigentlich genau das, wozu mich die Stadtverordneten mit ganz, ganz großer Mehrheit – bis auf die AfD - aufgefordert haben. Wir waren nicht allein, sondern mit der Evangelische Kirche Deutschlands unterwegs, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Ich glaube, da verändert sich gerade was das, denn das Netzwerk der Städte versucht Europa zu tragen, wo Nationalstaaten vor lauter Diskussionen sich scheinbar gegenseitig blockieren.

Im Netz gibt es aber auch negative Reaktionen. Da wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie eine Krise wie 2015 provozieren würden?

Ich glaube, dass ist nicht richtig. Durch die Aufnahme von minderjährigen Geflüchteten produziert man keine Krise wie im Jahr 2015. Wir müssen gucken, dass die jetzige Lage an der türkisch-europäischen Grenze in der Tat zügig entschärft wird, damit wir nicht ähnliche Situationen erleben. Ich kann jeden verstehen, der sagt, so ein Handling wie zu Beginn der Krise 2025 will ich nicht noch mal erleben. Ich habe seinerzeit die Stabs-Lage im Land Brandenburg 'mitleiden' dürfen, und ich weiß, wie viel wir leisten mussten in dieser Zeit. Dann heißt es immer, dass eine Sondersituation kommt. Eine Sondersituation kann man vermeiden, wenn man vorher sich über Verteilmechanismen einigt und wenn man die mit ins Boot nimmt, dies am Ende machen müssen. Und das sind die Kommunen vor Ort. Und deswegen werben wir an jeder Stelle dafür, die Kommunen mit auf die Reise zu nehmen. Integration funktioniert am Ende vor Ort in den Städten und nicht im Bund und dem Land.

Was würde es konkret für die Stadt Potsdam bedeuten, wenn bundesweit 500 Kinder aufgenommen werden?

Wir haben zuerst einen kleinen Stein ins Wasser geworfen und gesagt, Potsdam könnte fünf Kinder aufnehmen im ersten Schritt. Wieviel könnten andere Kommunen aufnehmen? Und so ist die Zahl 500 entstanden. Unbegleitete Minderjährige bedürfen einer bestimmten Betreuung, auch besonderer Schutzräume. Die haben die Kommunen weitestgehend in den Jahren 2015 bis 2016 Jahre aufgebaut. Man braucht pädagogisches Personal. Man muss dafür sorgen, dass die Kinder, wenn sie anfangen, die Sprache zu lernen, auch möglichst zügig zur Schule gehen, damit sie überhaupt eine Chance haben, später mal ihr Leben vernünftig zu bestreiten. Dieses Paket haben wir abgerundet, haben gesagt, was wir leisten können. Erstmal fünf Kinder, dann kann man noch mal gucken. Gemeinsam mit den anderen größeren Städten ist es dann die Zahl 500 geworden.

Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Form des Interviews, das Dominik Lenz für Inforadio mit Mike Schubert geführt hat. Das vollständige Gespräch können Sie oben im Beitrag im Audio hören.



Sendung: Inforadio, 04.03.2020, 09:45 Uhr