Rainer P Berlin Mittwoch, 11.03.2020 | 08:51 Uhr

Mir tun die Menschen in den umliegenden Wohnstraßen leid, wo dann Tag und nachts nur noch freie Parkplätze gesucht werden, man wird um ein vielfaches um die Häuser fahren und so zusätzliches CO2 in die Luft jagen. Kein einziges Auto wird dadurch verschwinden. Und nur weil dort gegen den Bürgerwillen (es gab ja eine Beteiligung) grüne Symbolpolitik durchgepeitscht werden soll. Ihr Demokratieverständnis haben die Grünen ja bereits in der Bergmannstraße/Kreuzberg bewiesen.