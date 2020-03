Ist ein Boot nicht auf See, liegt es normalerweise im Hafen. Die Crew versorgt sich, betankt das Schiff, bereitet sich auf die nächste Mission vor. Aber in Griechenland ist gerade nichts normal: Bis Mittwoch war das Berliner Schiff Mare Liberum tagelang nur mit einem Beiboot von der Insel Lesbos zu erreichen. Dort kommen immer wieder Geflüchtete an, die von der Türkei auf die griechische Insel übersetzen.



Einsatzleiterin Flo Strass holte mich für einen Besuch an Bord mit einem kleinen Boot an einem verlassenen Küstenstreifen ab. Eigentlich ist die Berlinerin Theaterpädagogin, aber jetzt koordiniert sie ehrenamtlich die Arbeit der Mare Liberum. Seit Tagen bestand die Arbeit allerdings eher darin, endlich wieder Arbeit zu haben. Denn Flo ist mit der Mare Liberum hier, um Menschenrechtsverletzungen auf dem Meer zu beobachten. Doch daran wurde sie jetzt tagelang gehindert. Das Schiff lag in einer verlassenen Bucht, fern von der türkischen Küste und fern von ihrer eigentlichen Mission. Die sechsköpfige Crew verbrachte ihre Tage damit, Pressearbeit zu machen und das Schiff in Ordnung zu halten.