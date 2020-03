Die Nachfrage nach Wohnraum werde in immer stärkerem Maß von Investoren bestimmt. Die Folge seien steigende Preise. Das Problem kriege man durch Bauen allein nicht weg, so Wolf. Daher sei es sinnvoll, Wohnungen in Gemeineigentum zu überführen.

Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hält die Vergesellschaft von Wohnungen für rechtlich und finanziell möglich. So könne man einen spekulativen Kreislauf auf dem Berliner Immobilienmarkt unterbrechen, sagte der frühere Wirtschaftssenator Harald Wolf am Samstag auf der Klausurtagung der Fraktion.

Die Initiative "Deutsche Wohnen Co. enteignen" will das per Volksbegehren für Wohnungsunternehmen erreichen, die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen. Dafür haben die Aktivisten bereits im vergangenen Sommer die nötige Anzahl an Unterschriften gesammelt.

Nun wollen die Enteignungsbefürworter im kommenden Sommer die nächste Stufe des Volksbegehrens angehen, bei der etwa 200 000 Unterschriften gesammelt werden müssten. Während die Linke die Kampagne unterstützt, steht die SPD der Initiative ablehnend gegenüber. Die Grünen sehen Enteigungen als letztes Mittel gegen den "Mietenwahnsinn".