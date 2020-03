Bild: rbb/Ute Barthel

Berlin/Schönhauser Allee - Warum eine 1.019-Euro-Mieterhöhung jetzt vom Tisch ist

11.03.20 | 06:04 Uhr

Vielen Berliner Mietern wurden im Dezember 2018 Modernisierungen mit hohen Mietsteigerungen angekündigt. Doch für die meisten dieser Fälle gilt der Mietendeckel sogar rückwirkend. Mit teils drastischen Effekten. Von Ute Barthel und Jana Göbel

Kurz nach Weihnachten 2018 hatte Kathrin Hauer eine Modernisierungsankündigung im Briefkasten. Über eine Anwaltskanzlei ließ der Vermieter ihr mitteilen, dass sie nach den zahlreichen Maßnahmen 1.019,68 € mehr Miete im Monat zahlen müsse. Pro Quadratmeter war das eine Mietsteigerung von über 13 Euro. Ähnliche Schreiben erhielten auch ihre Nachbarn. "Diese Zahlen und der bisherige Schriftverkehr über die Anwälte sagt uns ganz eindeutig, dass wir hier eingeschüchtert werden sollen, dass uns Angst gemacht werden soll und dass wir schnellstmöglich gehen sollen", meint die Kostüm- und Bühnenbildnerin.

Dabei ist das Haus in der Schönhauser Allee wirklich sanierungsbedürftig: Die Fassade bröckelt, teilweise heizen die Mieter noch mit Kohleöfen und müssen die Toiletten im Treppenhaus benutzen. Aber die Bewohner sollen nicht nur moderne Heizungen und Bäder bekommen, sondern auch schicke französische Fenster und Balkone. Außerdem soll ein Fahrstuhl für zehn Personen eingebaut werden und eine moderne Klingelanlage, obwohl die alte gut funktioniert. "Es geht nicht darum, das Haus zu erhalten, damit es nicht zusammenfällt", glaubt Kathrin Hauer. Viele Maßnahmen sind ihrer Ansicht nach fast eine Luxusmodernisierung und zielten darauf ab, dass die künftigen Eigentumswohnungen schöner werden.

Miete kann höchstens um einen Euro steigen

Doch bis heute wurden die Baumaßnahmen noch nicht einmal begonnen. Und das lässt die Mieter nun hoffen. Denn nach Auskunft ihrer Rechtsanwältin fällt die angekündigte Modernisierung unter den Mietendeckel. "Ich kann den Mietern sagen, dass durch Modernisierungsmaßnahmen, die erst nach Inkrafttreten des Gesetzes durchgeführt werden, die Miete nicht um mehr als einen Euro je m² monatlich steigen kann", sagt Rechtsanwältin Carola Handwerg. "Zumindest ist die Angst weg. Das gibt ihnen die Sicherheit, dass sie danach weiter ihre Miete zahlen können."

Für Kathrin Hauer wäre der Unterschied enorm, denn sie müsste dann nicht mehr 1.019 Euro mehr zahlen, sondern nur noch 75 Euro. Eine große Erleichterung. Auf Nachfrage von rbb24 Recherche bestätigt die Senatsverwaltung für Wohnen, dass der Mietendeckel für Fälle wie den in der Schönhauser Allee gilt und geht sogar noch weiter: "Nach hiesiger Rechtsauffassung ist maßgebend, ob die Mieterhöhung nach Modernisierung den Mieterinnen und Mietern bis zum Stichtag 18.06.2019 zugegangen ist", schreibt die Pressesprecherin. Entscheidend sei nicht das Datum der Ankündigung, sondern das der Abrechnung.



Viele Berliner hatten noch im Dezember 2018 Modernisierungsankündigungen erhalten, weil die Umlage der Kosten auf die Miete zum 1.1.2019 von elf auf acht Prozent abgesenkt wurde. Doch wenn die Maßnahmen bis zum 18.6.2019 nicht umgesetzt und abgerechnet wurden, erhöht sich die Miete nur um maximal einen Euro pro Quadratmeter. Aus Sicht des Berliner Mietervereins eine gute Nachricht: "Von den Modernisierungsankündigungen Ende 2018 sind tausende Mieter in Berlin betroffen", schätzt Reiner Wild, Geschäftsführer des Mietervereins. "In vielen dieser Fälle wird die Mieterhöhung nicht so realisiert werden können, weil der Mietendeckel jetzt greift."

Modernisierungen liegen auf Eis

Das betrifft auch Fälle, in denen die Vermieter schon angefangen haben zu modernisieren. Diese Vermieter könnten nun Probleme mit der Kreditrückzahlung bekommen, wenn sie Baumaßnahmen über Banken finanziert haben, befürchtet David Eberhardt vom Verband Berlin Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU.



Außerdem warnt er, dass viele Unternehmen nun auch die energetischen Sanierungen auf Eis legen und ihre Pläne für Neubauten zurückstellen. "Es ist davon auszugehen, dass die Neubautätigkeit und die Modernisierungstätigkeit in Berlin weiter nachlassen wird, was zum einen die CO2-Ziele des Landes gefährdet, aber auch die Wohnraumversorgung für künftige neue Berlinerinnen und Berliner."

Was die Deutsche Wohnen jetzt in Lankwitz plant

Berlins größter Privatvermieter, die Deutsche Wohnen, kündigt auf Nachfrage von rbb24 Recherche an, dass sie Investitionen in Berlin in Höhe von einer Milliarde Euro auf den Prüfstand stellt. Die Auswirkungen kann man schon in der Eisenbahnsiedlung in Berlin-Lankwitz sehen. Dort hatte die Deutsche Wohnen 2018 mit der Modernisierung von 218 Wohnungen begonnen. Bisher hat das Unternehmen auch noch keinen Cent auf die Miete umgelegt.



"Wir sind überzeugt, dass der Mietendeckel nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Trotz dieser Überzeugung werden wir uns selbstverständlich gesetzeskonform verhalten", schreibt ein Sprecher des Unternehmens. Das heißt, auch die Mieter in der Eisenbahnsiedlung müssen nur mit einer Modernisierungsumlage von maximal einem Euro pro Quadratmeter rechnen.

Allerdings werden 145 Wohnungen in einem dritten Bauabschnitt der Siedlung unsaniert bleiben und auch die dortigen Neubaupläne für 46 Wohnungen sind erstmal verschoben.

