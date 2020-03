rbb Video: Abendschau | 06.03.2020 | Boris Hermel | Im Gespräch: Udo Wolf - Fraktionsvorsitzender Die Linke | Bild: rbb

Partei debattiert Koalitionsvorhaben - Klausur der Linken startet mit Streit über Verkehrsvorhaben

06.03.20 | 22:02 Uhr

Die Fraktion der Berliner Linken hat sich für eine Wochenendklausur nach Potsdam zurückgezogen. Zum Auftakt war die Verkehrpolitik der rot-rot-grünen Koalition das heiß diskutierte Thema. Ebenfalls in der Debatte: der Umgang der drei Partner miteinander.

Die Verkehrspolitik ist eines der Schwerpunktthemen der Klausur der Berliner Linksfraktion am Wochenende in Potsdam. Dabei wurde zum Auftakt am Freitag deutliche Kritik laut.



So gehe die Durchsetzung der geplanten Änderungen und Planungen nicht schnell genug, kritisierte Landesparteichefin Katina Schubert. Ähnlich äußerte sich Kultursenator Klaus Lederer. Ziel der Kritik war dabei die Amtsführung von Grünen-Verkehrssenatorin Regine Günther: "Trotz Vereinbarung im Koalitionsvertrag lassen neue Busspuren, die den Busverkehr in der Stadt beschleunigen sollen, weiter auf sich warten", heißt es in einem Papier der Fraktion. Der Senat müsse nun noch in der ersten Jahreshälfte das Ausweisen von Busspuren anordnen. Darüber hinaus fordert die Linksfraktion, alle bisher für U-Bahn-Planungen gebundenen personellen Ressourcen für die in der Koalition abgesprochenen Straßenbahnprojekte zu nutzen.

Linke debattiert intern über Ausbau von Straßenbahn und U-Bahn

Im rbb erklärte Linken-Fraktionschef Udo Wolf allerdings, dass in der Klausur Stimmen laut wurden, die sich für die U-Bahn aussprechen: "U-Bahn ja, aber nicht aktuell und nicht sofort!" Wichtig für die Stärkung des ÖPNV mit schnellen und zielführenden Maßnahmen sei für Berlin die Straßenbahn, so Wolf.

Kritik regte sich auf der Klausur auch an der so genannten "Zero Emission Zone", die der grünen Verkehrssenatorin vorschwebt. Danach soll es in Berlin vom Jahr 2030 an möglichst keine Autos mit Benzin- und Dieselmotoren in der Umweltzone innerhalb des S-Bahnrings mehr geben, ab 2035 dann in der gesamten Stadt nicht mehr. Die Fraktion der Linken bewertet das als "sozial und rechtlich fragwürdig" und setzt dagegen die Idee, den Ausbau autoarmer Kieze zu fördern und dabei Anwohnerinnen und Anwohner umfassend zu beteiligen.

Appell von Wolf, die Koalition nicht durch Streits zu gefährden

Wolf appellierte allerdings an die Mitglieder der Koalition, unterschiedliche Positionen nicht im Streit öffentlich auszutragen: "Wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, aber wir haben einen wirklich riesengroßen gemeinsamen Haushalt an Positionen und Vorstellungen, wie die Stadt sich entwickeln soll." Die Koalition müsse aufpassen, das Bündnis nicht durch Streitereien zu gefährden.

Wolf: "Der gesamte Start im Blankenburger Süden ist sehr misslungen."

Als Beispiel führte Wolf den anhaltenden Streit über die großen Wohnprojekte in Pankow an: "Wir haben dort einen Zielkonflikt, der lösbar ist: Der gesamte Start im Blankenburger Süden ist sehr misslungen. Jetzt sind wir in einem Verfahren, wo wir mit den Betroffenen ernsthaft über Partizipation reden müssen und über eine Verkehrslösung und über eine Größenordnung der Bebauung, die auch dort verträglich ist." Nun werde mit dem Bezirk Pankow die Verkehrslösung diskutiert, um "möglichst wenig Parzellen von den Kleingärten in Anspruch" zu nehmen. Dies werde nun mit der Senatsumweltverwaltung, mit der Stadtentwicklungsverwaltung und "vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort" diskutiert.

