Potsdam koordiniert das Netzwerk "Städte Sicherer Häfen", ein Bündnis aus 140 deutschen Städten, die die sich bereit erklärt haben, insgesamt 500 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Schubert hat in den vergangenen Tagen das Lager Moria auf Lesbos aufgesucht; dort leben etwa 20.000 Menschen auf engstem Raum in Zelten und Verschlägen, ohne Wasser, Strom und Kanalisation. Im rbb berichtete Schubert von "sehr eindrücklichen Erlebnissen". Im Sommer werde sich dort wegen der heißen Temperaturen die Lage noch verschlimmern, so Schubert.



Hinzu komme die aktuelle politische Situation: Am Samstag hatte die Türkei ihre Grenzen zur EU geöffnet, an der türkisch-griechischen Grenze haben sich inzwischen mindestens 13.000 Menschen versammelt. Laut den griechischen Behörden wurden Tausende Flüchtlinge am Grenzübertritt gehindert. "Schon jetzt wird die Situation immer schwieriger, weil die Türkei ihren Druck auf Europa erhöht", meinte Potsdams Bürgermeister mit Blick auch auf das Lager auf Lesbos. Gleichzeitig ändere Europa nichts an der Situation in den Lagern, sondern streite stattdessen über die Verteilung der Flüchtlinge.