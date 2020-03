Es ist eng an Berlins Schulen. Um den steigende Schülerzahlen gerecht zu werden, planen die Bezirke sogeannte temporäre Schulstandorte. Mehr als ein Viertel sollen in einem einzigen Bezirk entstehen, einer hat bislang noch gar nichts geplant.

Steigende Schülerzahlen oder mehr Platz in der Mensa: In Berlins Schulen ist es eng. Um für die Schülerinnen und Schüler schnell mehr Platz zu schaffen, planen die meisten Bezirke in Berlin sogenannte temporäre Schulstandorte.



In den kommenden zehn Jahren sind insgesamt 85 solcher Übergangsbauten geplant. Dadurch sollen knapp 20.000 Schulplätze geschaffen werden. Das geht aus einer kleinen Anfrage hervor, die die Abgeordnete Stefanie Remlinger (Bündnis 90/Grüne) im Abgeordnetenhaus gestellt hat.