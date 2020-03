Kein zweiter Eklat bei der Berliner Verfassungsrichterwahl: Im Herbst noch scheiterte eine Kandidatin der Linken im Abgeordnetenhaus - was zu Verstimmungen zwischen Linken und CDU führte. Eine andere Kandidatin hat nun das Okay der Christdemokraten bekommen.

Die Linke-Kandidatin Ulrike Lembke ist zur Richterin am Berliner Verfassungsgericht gewählt worden. Die Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität bekam am Donnerstag die nötige Zweidrittelmehrheit bei der geheimen Wahl im Abgeordnetenhaus. Von 150 abgegebenen Stimmen erhielt sie 130 bei lediglich 9 Nein-Stimmen.

Lembke nahm im Anschluss an die Wahl die Ernennungsurkunde entgegen und wurde vereidigt. Der Berliner Verfassungsgerichtshof ist damit wieder komplett.