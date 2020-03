Für die Aufnahme von bis zu 1.500 besonders schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen hat die Bundesregierung grünes Licht gegeben. Berlin hatte sich schon früh bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen. Rund 2.000 Plätze seien in Unterkünften in der Stadt sofort belegbar, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) vergangene Woche.

Es sollen aber noch weitere Unterkünfte reaktiviert werden, wie zum Beispiel in der Buchholzer Straße. "Die haben wir als Reserve, wenn die 2.000 Plätze nicht reichen", so Breitenbach. Das Containerdorf in Pankow werde jetzt so betrieben, dass man es später dann nur noch aufschließen muss. Das heißt zum Beispiel: Security ist schon vor Ort und Leitungen werden sauber gehalten. Bis zu 400 Menschen könnten dort wohnen.