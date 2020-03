Ungenehmigte Nebentätigkeiten, ungenehmigtes Fernbleiben, falsche Einträge in Arbeitszeitbögen und Reisekosten-Betrug: Die Urteilsbegründung, warum der Mann der Bundesfamilienministerin seinen Job verloren hat, hat es in sich.

Im Fall der Entlassung des Ehemannes von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) aus dem Landesdienst gibt es Details zu den Gründen. Diese sind nachzulesen in der schriftlichen Urteilsbegründung des Berliner Verwaltungsgerichts, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

In der Urteilsbegründung werden mehrere Dienstvergehen aufgeführt. Darunter sind ungenehmigte Nebentätigkeiten sowie ungenehmigtes Fernbleiben vom Dienst. Auch ist von falschen Einträgen in Arbeitszeitbögen die Rede. Die Kammer geht hier von vorsätzlichem Handeln aus, da der Beklagte "erkennbar systematisch bei allen während der regulären Dienstzeit ausgeübten Nebentätigkeiten falsche Dienstzeiten in den elektronischen Arbeitszeitbogen eingetragen hat und dies daher nicht – was im Einzelfall sonst durchaus sein könnte – auf einem Versehen beruhen kann", ist in der Urteilsbegründung, die rbb|24 vorliegt, zu lesen.

In der Begründung geht es auch um Reisekosten-Betrug. Hier habe Giffey unter anderem eine nicht durchgeführte Dienstreise abgerechnet und unwahre Detailangaben dazu gemacht. Das Gericht geht von einem Schaden von knapp 3.000 Euro durch Betrug aus. Karsten Giffey hat den Schaden bereits beglichen.