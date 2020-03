Ende 2018 lebten 408.723 Katholiken im Erzbistum - davon 320.915 in Berlin, 72.677 in Brandenburg, 14.987 in Vorpommern und 144 in Sachsen-Anhalt.

Der ebenfalls vorgestellte Haushaltsplan des Erzbistums für 2020 beläuft sich auf 264,8 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer werden mit 152 Millionen Euro veranschlagt, knapp 6 Millionen Euro mehr als 2019. Davon stehen dem Erzbistum wegen eines Ausgleichsverfahrens der Kirchenlohnsteuer aber nur rund 122 Millionen Euro zur Verfügung.

Zweitgrößte Einnahmequelle ist die staatliche Förderung für die Schulen in Trägerschaft des Erzbistums. Die Einnahmen dafür belaufen sich auf rund 73 Millionen Euro. Für deren Unterhalt bringt die Kirche 17,6 Millionen Euro selbst auf.



Für den Religionsunterricht erhält das Erzbistum 11,3 Millionen Euro vom Staat und steuert aus eigenen Mitteln 3,6 Millionen Euro bei. Nicht zweckgebundene Staatsleistungen belaufen sich auf 5 Millionen Euro. Kollig betonte, der Bildungsbereich bleibe eine "Kernaufgabe" des Erzbistums.