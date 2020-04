Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verhängte am Donnerstag ein Betätigungsverbot gegen die schiitische Islamisten-Vereinigung Hisbollah, die erbenfalls an dem jährlichen Marsch teilnimmt. Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Polizei in Berlin-Neukölln vier Objekte, darunter die El-Irschad-Moschee in der Flughafenstraße.

Laut Berliner Verfassungsschutz hat die Hisbollah in der Hauptstadt 250 Anhänger und Sympathisanten. Sie träten "nicht offen in Erscheinung", heißt es weiter, "beteiligen sich allerdings am Al-Kuds-Tag".