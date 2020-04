Bezirke können in der Krise auf Überschüsse zurückgreifen

Die Berliner Bezirke haben das vergangene Jahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Alle Bezirke zusammen verbuchten im Jahr 2019 ein finanzielles Plus von 44,4 Millionen Euro. Mit den Überschüssen der vorigen Jahre ergibt sich insgesamt ein Bezirksguthaben von fast 280 Millionen Euro.

Über die höchsten Guthaben verfügen Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg und Mitte, am wenigsten haben Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Marzahn-Hellersdorf. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sprach am Dienstag von einem guten Ergebnis, das zeige, dass die Bezirke genug Geld hätten. Mit Blick auf die Corona-Krise sagte Kollatz, es könne gut sein, dass das Geld in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr gebraucht werde.

Die Überschüsse kommen im Wesentlichen dadurch zustande, dass die Bezirke Gelder für Personal nicht vollständig ausschöpfen. Bezirksbürgermeister beklagen regelmäßig, dass es schwierig sei, Stellen zu besetzen und Nachwuchs zu gewinnen.