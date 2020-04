Tom Ate Mittwoch, 08.04.2020 | 08:55 Uhr

Am besten beschreibt dass das Gedicht Corona-Lehre von Thomas Gsella:



Quarantänehäuser spriessen,

Ärzte, Betten überall

Forscher forschen, Gelder fliessen-

Politik mit Überschall

Also hat sie klargestellt:

Wenn sie will, dann kann die Welt



Also will sie nicht beenden

Das Krepieren in den Kriegen

Das Verrecken vor den Stränden

Und das Kinder schreiend liegen

In den Zelten, zitternd, nass

Also will sie. Alles das.