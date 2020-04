Berliner Kammergericht nach Cyberangriff wieder am Netz

Im vergangenen September wurde ein Trojaner im Netzwerk des Berliner Kammergerichts entdeckt - das Gericht ging offline. Jetzt ist alles erneuert worden, auch die PCs. In Corona-Zeiten sind die Richter nun auch fit fürs Home-Office.

Das Berliner Kammergericht ist dank neuer Computer wieder am Netz und per E-Mail erreichbar. Alle rund 500 neuen Computer für das Gericht seien jetzt angeschlossen, teilte der Präsident des Kammergerichts, Bernd Pickel, am Donnerstag mit.

Dazu gehören Notebooks, mit denen die Richter auch außerhalb des Gerichts arbeiten können. "Dies ist in Zeiten, in denen es um die Eindämmung des Coronavirus geht, wichtiger denn je", so Pickel. Zudem dankte er dem IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ), dass das jetzt trotz des Notbetriebs infolge der Corona-Pandemie möglich war.