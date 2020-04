Jörg Berlin Dienstag, 21.04.2020 | 14:16 Uhr

Berlin soll grüner werden und gleichzeitig verschwindet immer mehr grün aus der Stadt?



Irgendwie hat unser Senat die Bodenhaftung verloren.

Es gibt in der Stadt immer noch viele Brachflächen, die könnte man zuerst mit Schulen und Wohnungen bebbauen. Aber nein, an erster Stelle steht ja, dass die ebsten Grundstücke an Immobilienfionds verhökert werden, damit dort Hotels und Büros gebaut werden.



In der Gropiusstadt bspw. verschwinden Monat für Monat immer mehr Grünanlagen und Spielplätze, damit dort noch mehr Hochhäuser gebaut werden können. Warum müssen verdichtete Bereiche noch mehr verdichtet werden?



Der Wegfall von gepflegten Laubenkolonien ist das letzte. Gerade hier werden noch Sozialkontakte gepflegt, neben den Erhalt der Natur und dem Anbau von Lebensmitteln.

Wie es hingegen in öffentlichen Grünanlagen aussieht, dürfte ja bekannt sein