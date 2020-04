Berliner Verein kann knapp 60 Wohnungen an Obdachlose vermitteln

Hilfsprojekt "Housing First"

Trotz Corona können Berliner Obdachlose auf eine Wohnung hoffen. Das Modellprojekt "Housing First" läuft weiter, wie die Projektpartner mitteilten. "Vier neue Mietverträge stehen kurz vor dem Abschluss", sagte Wohnraumkoordinator Sebastian Böwe vom Verein Neue Chance der Nachrichtenagentur DPA. Seit Oktober 2018 konnte der Verein bereits 23 Wohnungen für Obdachlose finden.

Der Projektpartner Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) habe sein Ziel, für 30 Frauen Wohnungen zu finden, zur Halbzeit bereits erfüllt, berichtet Mitarbeiterin Beate Vetter-Gorowiciz. Eine weitere Wohnung sei derzeit in der Vermittlung. Auch andere Frauen will der Sozialdienst unterstützen. Insgesamt 40 Teilnehmerinnen seien bislang in das Projekt aufgenommen worden.