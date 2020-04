Die SPD-Abgeordnete Eva Högl soll neue Wehrbeauftragte des Bundestags werden. Die Fraktionsspitze habe die Berliner Parlamentarierin in einem Schreiben an die Abgeordneten als Nachfolgerin des bisherigen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels (SPD) vorgeschlagen, sagte eine Fraktionssprecherin am Mittwoch zu AFP. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Bartels Amtszeit läuft Mitte Mai aus. Die oder der Wehrbeauftragte wird in geheimer Wahl für fünf Jahre vom Bundestag gewählt. Sie oder er wacht über den Zustand der Bundeswehr und ist Ansprechpartner für die Belange der Soldaten.

Högls Berufung gilt als Überraschung: Die Politikerin profilierte sich bislang vor allem als Rechts- und Innenexpertin. Die Besetzung des Postens hatte in den vergangenen Wochen für Spannungen in der SPD-Fraktion gesorgt. Bartels, der seit fünf Jahren Wehrbeauftragter ist, signalisierte Interesse an einer weiteren Amtszeit. Aber auch der einflussreiche Abgeordnete Johannes Kahrs machte sein Interesse an dem Amt deutlich. Die Amtszeit von Bartels läuft im Mai aus.



Die 51-jährige Eva Högl ist seit 2007 Mitglied des Landesvorstands der Berliner SPD. Seit 2018 st sie Vorsitzende des Kreisverbands Berlin-Mitte. Seit Januar 2009 sitzt Högl im Bundestag. Mit ihr würde zum zweiten Mal in der Geschichte des Amtes eine Frau die parlamentarische Kontrolle der Bundeswehr begleiten. Von 1995 bis 2000 füllte Claire Marienfeld (CDU) diese Aufgabe aus.



