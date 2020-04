An den Schaltern und vor den Gates ist es leer, kaum jemand fliegt noch. Trotzdem sind sich der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg uneins, ob sie den Flughafen Tegel bis zur BER-Eröffnung in Betrieb lassen sollen. Nun muss eine Entscheidung getroffen werden.

Schließen oder offen halten - um diese Frage geht es am Mittwochmorgen in der Sitzung des Aufsichtsrates und anschließend in den Beratungen der Flughafengesellschafter Berlin, Brandenburg und dem Bund.

Im Klartext heißt das: Der zivile Luftverkehr im Berliner Norden wird eingestellt. Lotsen, Feuerwehrleute und Flughafenpersonal können andere Aufgaben übernehmen, beispielsweise in Schönefeld. Der Flughafen selbst geht in einen Dämmerzustand über und würde er noch einmal gebraucht, könnte er innerhalb von 14 Tagen reaktiviert werden.

Die Flughafengesellschaft FBB hat vorgerechnet, dass sie rund 200.000 Euro täglich allein an Betriebskosten sparen könnte, wenn sie Tegel nicht länger betriebsbereit halten müsste. Einen wirklichen Bedarf gibt es dafür nicht. Früher sind an einem Tag etwa 100 Tausend Passagiere an den Berliner Flughäfen abgefertigt worden. Heute sind es noch ganze 1.000 Passagiere, mithin also 1 Prozent des vor Corona üblichen Verkehrs.

Und der könnte natürlich in Schönefeld abgefertigt werden. Zumal am dortigen Flughafen bis zur BER-Eröffnung rund um die Uhr geflogen werden darf.

In Tegel muss die Flughafengesellschaft zudem rund 500 Angestellte vorhalten. Das sind zum Teil mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als überhaupt noch Passagiere kommen.