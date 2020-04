In der Corona-Krise kann die Berliner CDU offensichtlich punkten: Wären am Sonntag Wahlen zum Abgeordnetenhaus, lägen die Christdemokraten vorne. Das zeigt der aktuelle BerlinTrend. Auch der Regierende Bürgermeister Müller gewinnt an Beliebtheit.

Wenn am nächsten Sonntag in Berlin Abgeordnetenhauswahl wäre, würde die CDU stärkste Kraft. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berlin-Trends von Infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost. Die Union legt demnach im Vergleich zum November vergangenen Jahres fünf Prozentpunkte zu und kommt auf 23 Prozent.

Bei der Frage der Beliebtheit legt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor dem Hintergrund der Corona-Krise deutlich zu: 51 Prozent der Befragten zeigen sich mit Müllers Arbeit zufrieden, ein Plus von 15 Prozentpunkten. Soviel hatte er in dieser Legislaturperiode noch nie. Verglichen mit den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer ist er trotzdem Letzter, denn auch diese sind in der Krise vergleichbaren Umfragen zufolge beliebter als davor.

Mit dem Krisenmanagement des Berliner Senats zeigt sich die große Mehrheit der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Rund ein Drittel gab an, weniger bis gar nicht zufrieden zu sein.

In der Frage, ob die vom Senat beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Ordnung sind oder nicht, ergibt sich kein so klares Bild: Mit 46 Prozent gab die Mehrheit an, die Änderungen der Regeln für Geschäfte, Schulbetrieb und Hygiene seien gerade richtig. 38 Prozent finden eigenen Angaben zufolge jedoch, dass die Lockerungen schon zu weit gingen. Die Gruppe derjenigen, die meinen, dass es noch größere Lockerungen geben sollte, ist mit 12 Prozent relativ klein.

Für den BerlinTrend hat Infratest dimap zwischen dem 22. und dem 25.April 1.002 Wahlberechtigte in Berlin telefonisch befragt. Die Stichprobe wurde per repräsentativer Zufallsauswahl getroffen.