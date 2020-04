Bild: ARD-Magazin Kontraste

Wie die Brandenburger Polizei mit Beweismitteln umgeht - Erst beschlagnahmt, dann verschwunden

16.04.20 | 07:41 Uhr

Beschlagnahmte Schusswaffen verschwinden, Beweismittel fehlen vor Gericht, Türen zu sensiblen Räumen lassen sich mit einem Handy öffnen: Beim Umgang mit Asservaten offenbart die Brandenburger Polizei gravierende Sicherheitslücken. Von Gabi Probst



Bei der Brandenburger Polizei gibt es gravierende Probleme beim Verwahren und Sichern von Beweismitteln. Recherchen des ARD-Magazins Kontraste offenbaren eklatante Sicherheitslücken, die über Jahre nicht geschlossen werden konnten – und zum Teil noch immer bestehen. Tatortspuren, auch Beweismittel oder Asservate genannt, sind in Strafprozessen entscheidend, um die Aufklärung von Verbrechen und Verurteilung mutmaßlicher Straftäter nachweisen zu können. Beschlagnahmte Betäubungsmittel, Waffen, Fahrzeuge, Mobiltelefone und andere Gegenstände scheinen bei der Brandenburger Polizei weder sicher aufgehoben zu sein, noch zuverlässig archiviert werden zu können. Beispielhaft für das Ausmaß des Problems ist der Fall einer Schusswaffe vom Typ Walther PPK, die 2019 von Brandenburger Polizisten beschlagnahmt und zur Untersuchung in das Kriminaltechnische Institut (KTI) in Eberswalde gegeben worden war. Heute ist sie verschwunden. Angeblich sei sie verschickt worden. Doch im KTI weiß man weder, wer sie zuletzt in der Hand hatte, noch wie sie abhanden kam. Erst durch die Kontraste-Recherche wird der Fall öffentlich. Das sei Gegenstand von Ermittlungen, so der LKA-Chef, Dirk Volkland. In dem Fall ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.



Betäubungsmittel, die in Hundeboxen archiviert werden

Der Landesrechnungshof kritisiert in seinem aktuellen Jahresbericht, der vor Kurzem veröffentlicht wurde, dass bei der Brandenburger Polizei Asservate nicht immer "ordentlich und nachvollziehbar" verwaltet werden. So wird etwa geschrieben, dass beschlagnahmte Drogen auch auf "Dachböden oder in Hundeboxen" geparkt würden. Nach Informationen des ARD-Magazins Kontraste sind beschlagnahmte Betäubungsmittel bereits abhanden gekommen. Der Umgang mit Asservaten ist in Brandenburg längst nicht mehr zeitgemäß. Die Vorschriften und Regelungen zur Verwahrung stammen aus den frühen neunziger Jahren. Zwar werden Beweismittel im Vorgangsbearbeitungssystem ComVor digital registriert; die weitere Aufbewahrung wird jedoch handschriftlich in Vorgangsbüchern vorgenommen. Diese Bücher seien lückenhaft und voll von Fehlern, bemängelt der Landesrechnungshof. In einigen Direktionen haben die zuständigen Mitarbeiter Excel-Tabellen angelegt als Ergänzung zum gebundenen Buch. "Allerdings", so der Landesrechnungshof, "erhöht die doppelte Datenvorhaltung das Fehlerrisiko."

In Bayern Standard, in Brandenburg Science-Fiction

Ein Blick nach Bayern zeigt, wie antiquiert das Brandenburger Verfahren ist. Dort arbeiten die Beamten seit 2014 mit einem digitalen Asservatensystem. Beschlagnahmte Beweismittel werden mit Barcodes eindeutig markiert, ihr gesamter Weg durch die Ermittlungskette wird ständig per Scanner erfasst und gespeichert. Ebenso wird jede Person erfasst, durch deren Hände die Beweismittel gehen. Das System sei "lückenlos sowie nachvollziehbar", sagt der Münchner Polizeibeamte Florian Albrecht, "von der Tatortsicherung bis zur Asservierung alles digital, damit eben nichts verloren gehen oder manipuliert werden kann." Größere Mengen an Beweismittel werden in Bayern von der Polizei direkt am Tatort gescannt und in den Computer eingeben. Ganz anders in Brandenburg. "Sicherheitslücken ergeben sich auch, da der Untersuchungsweg schlecht abgesichert ist, wie man eben am Beispiel mit der verlorengegangenen Schusswaffe sieht. Da können Pakete oder Umschläge geöffnet werden mit Spuren und die entsprechend ausgetauscht werden können", berichten Insider. Denn solche Pakete würden nicht immer mit dem Kurierdienst der Polizei geschickt, sondern auch mit privaten Kurierdiensten. Der Landesrechnungshof kritisiert in diesem Zusammenhang, dass oftmals Kartons nur mit Klebeband verschlossen würden. "Vereinzelt wurde auch gänzlich von einer Versiegelung der Kartons abgesehen, obwohl eine Versiegelung in der entsprechenden Dienstanweisung vorgesehen ist", heißt es in dem Bericht. In Bayern werden hingegen kleinere Mengen an Beweismitteln direkt von den Beamten ins LKA gefahren, wobei ein striktes Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben ist. Handelt es sich um große Mengen, übernimmt der polizeiliche Fahrdienst. Diese Beamten sind sogar sicherheitsüberprüft. Eine Sicherheitsüberprüfung sei in Brandenburg nicht notwendig, so der LKA-Chef Dirk Volkland.

Es kann passieren, dass sich Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen, wenn die ihr Auto orten und da Spuren vernichten

Wie unsicher die Verwahrung von Beweismitteln in Brandenburg ist, zeigt ein Foto aus dem Sekretariat des KTI, das Insider angefertigt haben. Pakete, in denen sich Beweismittel befinden, landen dort in einem schlichten Regal, das manchmal unbewacht bleibt. "Das ist ein offenes Zimmer ohne Zutrittsbeschränkung", sagt ein Insider. "Genauso wie man sein eigenes Postfach leer machen kann, kann man in einem anderen etwas rausnehmen, zum Beispiel verschwinden lassen." Der Stellvertretende Polizeisprecher, Marco Heinemann dementiert. Das Zimmer sei immer abgeschlossen, wenn sich keine Person darin befände. Auch müsse die Postabholung gegengezeichnet werden. "Das ist Quatsch und nicht Realität bei uns. Wir müssen nichts unterschreiben. Und wenn das Zimmer abgeschlossen wäre, hätte das Foto nicht gemacht werden können", sagt der Insider. Ein anderer erzählt, dass die meisten Mitarbeitern nicht sicherheitsüberprüft sei, auch Handwerker, die im KTI tätig ist. Der LKA-Chef bestätigt das. Auch da ist die Praxis in anderen Bundesländern anders. In Hamburg und Bayern muss sogar Putzpersonal sicherheitsüberprüft sein. Konfrontiert mit diesen Zuständen, die der Rechnungshof anmahnt, gelobt LKA-Chef Volkland, Besserung. Man habe bereits eine Arbeitsgruppe aktiviert. Ein digitales Verwahrungssysteme gebe es nicht, "weil wir das nicht eingeführt haben", sagt Volkland. Die Frage, ob es am Geld fehle, um so ein System einzuführen, wollte Volkland nicht beantworten. Ebensowenig, ob er sich persönlich dafür stark gemacht habe. Brandenburg gehört mit Berlin und Hessen zu den einzigen Ländern, die noch analoge Verwahrbücher führen.

Wenn Beweismittel vor Gericht fehlen

Dass dem Brandenburger Verwahrungssystem nicht getraut werden kann, zeigt ein Blick auf den sogenannten "Maskenmann-Prozess", der 2015 bundesweit Aufmerksamkeit erregte. Ein reicher Unternehmer soll vom Angeklagten mit Hilfe eines heruntergekommenen Kanus stundenlang über einen See gezogen worden sein, um ihn zu entführen. Der Berliner Rechtsanwalt Axel Weimann vertrat im Prozess den Angeklagten, der aufgrund von Indizien verurteilt wurde und die Tat bis heute bestreitet. Weimann glaubt ihm. Im Prozess bezweifelte der Anwalt, ob es mit dem beschlagnahmten Kanu möglich gewesen sei, einen zwei Zentner schweren Mann zu verschleppen. Für ihn war maßgeblich, in welchem Zustand sich das Kanu befand und wie stabil es gewesen war. Dafür wollte er Fotos einsehen, die dokumentieren, wie das Kanu am Kriminaltechnischen Institut zerschnitten worden war. Im Prozess hieß es, solche Fotos existierten nicht. Stattdessen wurde im Gerichtssaal ein zusammengeflicktes Kanu präsentiert. Kontraste fragte die Insider nach diesen Fotos. Sie lagen im KTI. Wurden diese Fotos nicht richtig verwahrt oder absichtlich nicht herausgegeben? Diese Frage will Weimann geklärt haben. "Die nun zutage getretenen Zustände im brandenburgischen Kriminaltechnischen Institut schreien geradezu nach einer schonungslosen Überprüfung. In unserem Verfahren verlange ich zumindest die Offenlegung sämtlichen Materials, also nochmalige Überprüfung und Untersuchung des gesamten Spurenmaterials, DNA, Fingerabdrücke, Faserspuren, Projektile – alles." Sollte das Erfolg haben, will Weimann eine Wiederaufnahme des Prozesses prüfen.

Die Spuren entdecken andere

Dass Weimanns Zweifel gegenüber dem Brandenburger Kriminaltechnischen Institut durchaus berechtigt sind, zeigt auch ein Prozess in Potsdam aus dem vergangenen Jahr. Zwei Männer waren angeklagt, weil sie in Rathenow einen bestialischen Doppelmord begangenen haben sollen. Sie sollen mit Hilfe einer Leiter über den Balkon in ein Haus eingebrochen sein. Anschließend sollen sie einen Mann und eine Frau erstochen, die Leichen verbrannt haben. Das Schuldurteil gegen die beiden ist noch nicht rechtskräftig. Bei der Untersuchung der Leiter als ein Beweismittel findet das KTI keine DNA-Spuren der beiden Männer an der Leiter. Ein anderes Institut aus Nordrhein-Westfahlen schon. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hatte es beauftragt, denn sie war mit der Arbeit des KTI unzufrieden. Man habe nicht ausschließen können, dass etwas übersehen worden war. Deshalb beauftragte man einen weiteren Gutachter, so der Leitende Oberstaatsanwalt aus Potsdam, Wilfried Lehmann. Der zweite Gutachter fand tatsächlich die DNA-Spuren der Angeklagten an der Leiter. War auch dies nur Schlampigkeit am Brandenburger KTI? Nein, sagt LKA-Chef Volkland. Eine konkrete Erklärung liefert er allerdings nicht. Sobald das Urteil gegen die beiden Männer rechtskräftig sei, werde es aber eine polizeiinterne Untersuchung in dem Fall geben, sagt er. Lückenhaft ist auch die Sicherung von beschlagnahmten Fahrzeugen in Brandenburg. Diese werden zum Teil bei privaten Abschleppdiensten geparkt, etwa in Dabendorf (Teltow-Fläming). Zwischen Schrottautos stellt die Polizei diese Fahrzeuge dort ab; ungeschützt vor Wind und Wetter. Spuren sicherzustellen sei unter diesen Umständen fast nicht möglich, sagt ein Insider, und gelinge oft nicht fehlerfrei. "Es kann passieren, dass sich Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen, wenn die ihr Auto orten und da Spuren vernichten", sagt er. Anfang 2019 wird hier sogar ein T5-Bus gestohlen, der zuvor beschlagnahmt worden war. Wieder fehlen bei einem Strafverfahren Beweismittel. Während die Redaktion am vergangenen Sonntag Filmaufnahmen anfertigt, bleibt das Tor zum Gelände stundenlang offen und unbewacht. LKA-Chef Volkland sagt, er sei für diesen Hinweis dankbar. Warum die Polizei eine derartige Schlamperei zulasse, kann er nicht erklären. Ansonsten schweigt er auf schwierige Fragen oder drischt Phrasen. Auch dazu, warum er eine der fatalsten Sicherheitslücken nicht aufgeklärt und bis heute unter der Decke hält. Der amtierende Polizeipräsident erfuhr von diesem Fall erst durch Kontraste.

Einfach ins KTI spazieren, dazu war lange nur ein Handy notwendig

2007 wurde das Türverschließsystem im KTI vollelektronisch. Immerhin. Doch 2017 entdeckten die eigenen Mitarbeiter, dass dieses mit dem öffentlichen Telefonnetz verbunden war. Wer sich mit seinem Handy neben die Eingangstür stellte, konnte über das Tastenfeld der Tür sein Handy anwählen. Dabei wurde ein Signal auf das Handy geschickt und die Eingangstür öffnete sich. Fremde mit Insiderwissen hätten sich auf diese Weise Zugang zu fast allen Türen im Haus verschaffen können - und damit auch zu den Beweismitteln. Unbemerkt, so die Insider. Die Kameras im Haus zeichnen bis heute nichts auf. LKA-Chef Volkland sagt, der "Fehler" sei abgeschaltet. Eine Untersuchung, ob Dinge fehlen, ausgetauscht oder kontaminiert wurden, gab es bisher nicht. "Wir brauchen dafür keinen Untersuchungsbericht." Auf die Frage nach dem Warum, antwortet er lapidar: "Weil das nicht notwendig ist." "Das würden Rechtsanwalte oder Staatsanwälte, gegenüber denen wir eine große Verantwortung haben", bestimmt anders sehen, meinen die Insider, die bei der Entdeckung des Fehlers vom LKA-Chef zumindest eine interne Untersuchung fordern. Unter anderem müsse geklärt werden, ob der privaten Firma, die die Anlage installiert hatte, dieser Fehler bewusst oder unbewusst unterlaufen war. Und wer noch davon wusste. Doch stattdessen, so sagen sie, werden sie seither von Vorgesetzten gemobbt. Konfrontiert mit der Situation, spricht der LKA-Chef selbst von einer "Sicherheitslücke", bleibt aber bei seiner Ablehnung. Fehlerkultur sieht anders aus.

Sendung: Das Erste, 16.04.2020, 21.45 Uhr