Mehrfach sind der Brandenburger Polizei beschlagnahmte Gegenstände abhanden gekommen. Ein Bericht des Innenministeriums liefert nun weitere Details in dem Fall. So fiel das Verschwinden einer Schusswaffe erst Monate später auf. Von Gabi Probst

Die Brandenburger Polizei hat das Verschwinden einer beschlagnahmten Schusswaffe erst mit acht Monaten Verspätung entdeckt. In einem internen Bericht an die Abgeordneten des Innenausschuss räumt die Behörde von Innenminister Michael Stübgen (CDU) ein, dass im April 2019 in der entsprechenden Ermittlungsakte notiert wurde, dass die entsprechende "Kuriersendung nicht eingegangen und somit offensichtlich seit dem 08. August 2018 außer Kontrolle geraten war". Das ARD-Magazin Kontraste hatte zuerst über die verschwundene Pistole vom Typ Walther berichtet. Der Bericht des Innenministeriums liegt der Redaktion vor.

Mit der Pistole sind auch 75 dazugehörige Patronen verschwunden, die entgegen der Vorschriften gemeinsam mit der Waffe verpackt worden waren. Das Kriminaltechnische Institut (KTI) hat laut Bericht alles gemeinsam in die tägliche Kurierpost gegeben. Seither fehlt jede Spur der beschlagnahmten Asservate. Die Kuriersendung habe "trotz umfänglicher Suchmaßnahmen sowohl im KTI und im [Kriminalkommissariat] Zentrale Kriminaltechnik als auch bei den am Kurierweg beteiligten Stellen nicht aufgefunden werden" können, heißt es in dem Bericht.