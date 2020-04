In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen halten 73 Prozent der Befragten die Maßnahmen für angemessen, 17 Prozent finden, die Maßnahmen sind nicht ausreichend, neun Prozent halten die Maßnahmen für übertrieben.

Besonders gut kommt der aktuelle Kurs bei den über 65-Jährigen an. In dieser Altersgruppe halten 88 Prozent die behördlichen Maßnahmen für angemessen, acht Prozent sind der Meinung, sie seien nicht ausreichend, nur zwei Prozent finden, es werde übertrieben viel getan.

Die Arbeit der Landesregierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke kommt bei den Brandenburgerinnen und Brandenburgern gut an. 59 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen zufrieden oder sehr zufrieden. Ein deutlicher Anstieg von 15 Prozentpunkten gegenüber dem Zufriedenheitswert, der im August des vergangenen Jahres der damaligen rot-roten Koalition zuteil wurde.

Damals waren 54 Prozent der Befragten mit der Arbeit ihrer Landesregierung weniger oder gar nicht zufrieden. Derzeit beträgt liegt dieser Wert bei 36 Prozent.

Wäre am Sonntag Landtagswahl in Brandenburg, könnte sich insbesondere die CDU freuen. 19 Prozent der Befragten würden bei den Christ-Demokraten ihr Kreuzchen setzen, ein Plus von fünf Prozentpunkten gegenüber der letzten Befragung aus dem November 2019. Auch die SPD kann um zwei Prozentpunkte zulegen und wäre mit 27 Prozent der Stimmen deutlich stärkste Kraft.

Die AfD verliert zwei Prozentpunkte und liegt nun bei 20 Prozent, die Grünen bleiben bei zwölf Prozent, die Linke verliert einen Prozentpunkt (elf Prozent), BVB/Freie Wähler verlieren zwei Prozentpunkte und liegen nun bei drei Prozent der Stimmen, die FDP verliert ebenfalls einen Prozentpunkt und erhält derzeit die Zustimmung von vier Prozent der Befragten Brandenburgerinnen und Brandenburger.