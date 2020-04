Unbekannte haben einen Schriftzug auf dem Bürgerbüro des SPD-Politikers Torsten Schneider in der Florastraße in Berlin-Pankow hinterlassen. In roter Graffiti-Farbe sei "Capitalism is the Virus" auf die Fassade gesprüht worden, wie die Polizei auf Nachfrage von rbb|24 mitteilte.

Ein Verantwortlicher des Bürgerbüros hat die Sachbeschädigung nach Polizeiangaben am Freitag um 11 Uhr über die Internetwache gemeldet. Wann der Schriftzug auf die Hausfassade geschrieben wurde, ist laut Polizei noch unklar. Der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts habe die Ermittlungen übernommen.

Torsten Schneider ist parlamentarischer Geschäftsführer der SPD im Berliner Abgeorndetenhaus. Während der Senatssitzung am 25. März hatte sich Schneider besorgt über die Ausbreitung des Coronavirus und eine mögliche Überlastung der Berliner Krankenhäuser geäußert.