In Berlin-Mitte haben am Samstag Hunderte Menschen versammelt, um gegen die Einschränkungen während der Corona-Pandemie zu protestieren. Die Polizei riegelte den Platz ab - und forderte die Teilnehmer auf, den Platz zu räumen.

Trotz eines weitgehenden Verbots von Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie haben sich am Samstag in Berlin mehr als Tausend Menschen versammelt, um gegen die derzeitigen massiven Einschränkungen zu protestieren. Viele der Demonstranten standen vor Absperrgittern, die die Polizei rund um den Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte aufgestellt hatte, um zu verhindern, dass der Platz zu voll wird. Die Polizei forderte die Menschen immer wieder auf, den Ort zu verlassen. "Ich weise Sie darauf hin, dass Sie eine Straftat begehen." Einzelne Teilnehmer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.