Mehr als 100 Ordnungswidrigkeiten hat die Berliner Polizei bei ihrem Einsatz am Samstag auf einer nicht angemeldeten und nicht genehmigten Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte registriert und zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Das teilte die Behörde am Sonntag mit.

Mehrere Hundert Menschen hatten sich zu der sogenannten "Hygiene-Demo" nahe dem Alexanderplatz versammelt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz, da die Demonstration zwar angekündigt, aber wegen der Corona-Schutzverordnung nicht genehmigt worden war.