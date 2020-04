Doreen Beer neue Anti-Mobbing-Beauftragte in Berlin

Doreen Beer ist neue Anti-Mobbing-Beauftragte von Berlin. Die 42-Jährige soll gegen Mobbing an Schulen und in Jugendeinrichtungen vorgehen, wie die Bildungsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Doreen Beer ist Psychologin und Familientherapeutin. Unter anderem beriet sie bei freien Trägern der Jugendhilfe Kinder und Familien psychologisch.

Gemeinsam mit dem Beschwerdemanagement und dem Anti-Diskriminierungsbeauftragten werde sie künftig eingehende Beschwerden klären, nach den Ursachen von Mobbing suchen und Problemlösungen für die Betroffenen finden, teilte die Senatsschulverwaltung am Donnerstag in Berlin mit.