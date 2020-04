Brief an Seehofer

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die Aufnahme von mehr Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ausgesprochen. "Die Aufnahme von 50 unbegleiteten Minderjährigen wird die Situation vor Ort kaum entspannen können. Die humanitäre Notlage auf den griechischen Inseln hält weiter an", sagte er.

Der Innensenator wiederholte in seinem Schreiben zudem das Angebot des Senats von Dezember 2019, mindestens 70 Kinder in Berlin aufzunehmen. Dieses gelte nach wie vor. "So sehr die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig auch mit der Bewältigung der Corona-Krise und mit deren Folgen beschäftigt sind, so sehr haben wir trotz allem die humanitäre Verpflichtung für Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe einzustehen und hilfsbedürftigen Menschen an den Stellen solidarische Hilfe zu leisten, an denen wir das zweifellos können", sagte Geisel. "Ich bin überzeugt, Deutschland kann mehr."

So sprach sich Geisel in seinem Brief an Seehofer auch für weitergehende Hilfen aus. "Wir würden uns freuen, wenn über die vorgenannte konkrete Personengruppe hinaus für weitere Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria, die bereits familiäre Beziehungen nach Deutschland haben, eine kurzfristige Aufnahme in Deutschland geprüft wird. Und das könnte beispielsweise auch für schwangere Frauen oder beispielsweise für chronisch erkrankte Menschen gelten." Ein "mit Augenmaß initiiertes Sofortprogramm" sei aus Sicht des Berliner Senats ebenso wie aus der Sicht weiterer Bundesländer "nicht nur machbar, sondern als klares Signal an Europa, dass die solidarische Übernahme von Verantwortung möglich ist".

Auch mehrere Kommunen in Brandenburg hatten sich bereits mehrfach bereit erklärt, minderjährige Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Insel aufzunehmen.