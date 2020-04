DPA/Karlheinz Schindler Audio: Inforadio | 24.04.2020 | Jörg Sauerwein | Bild: DPA/Karlheinz Schindler

Im Alter von 84 Jahren gestorben - Ehemaliger Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ist tot

24.04.20 | 11:57 Uhr

Seine Erfahrung in der Bundespolitik verglich Norbert Blüm einmal mit dem Rummelboxen, sein Versprechen "Die Renten sind sicher" spaltete und wurde sein Markenzeichen. Helmut Kohl wurde auf das politische Talent aufmerksam, als Blüm Senator in Berlin war.



Der langjährige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er starb in der Nacht zum Freitag, wie der CDU-Arbeitnehmerflügel mitteilte. Blüm wurde mit seinem Garantieversprechen für ein stabiles Rentensystem zu einem der bekanntesten Politiker der späten Bonner-Republik. Sein Satz "Die Renten sind sicher" machte ihn bei vielen Wählern populär und beim politischen Gegner zu einer Zielscheibe. Vor dem Sprung an die Spitze der Bundespolitik war der gebürtige Rüsselsheimer für kurze Zeit Senator in Berlin und dem Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker. Von 1981 bis 1982 war er für Bundesangelegenheiten zuständig und in diesem Zusammenhang Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund. Anfang Oktober 1982 wechselte er als Arbeitsminister in das erste Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl. Dieses Amt hatte Blüm 16 Jahre lang inne bis zum Jahr 1998. Anschließend blieb der gelernte Werkzeugmacher noch vier Jahre als Abgeordneter im Bundestag.

| Bild: imago images

Harsche Kritik an Wirtschaftseliten während der Finanzkrise

Auch danach mischte er sich immer wieder in öffentliche Debatten ein - und war ein gefragter Ansprechpartner. Für die WDR-Dokumentation "Im Auftrag meiner Enkel" begab er sich noch vor wenigen Jahren auf Entdeckungsreise quer durch die Republik, um Antworten für die Zukunft zu erkunden. Zuvor war er mit einem Reporter nach Katar gereist, um die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter bei den Stadien für die Fußball-WM 2022 anzuprangern. Blüm galt vielen als soziales Gewissen der Union und als "Herz-Jesu-Sozialist". Zuletzt wandte er sich gegen eine, wie er fand, Aushöhlung der Familie und gegen eine Sozialpolitik, die den Solidaritätsgedanken verabschiede. "In der Umweltpolitik reden wir immer von Nachhaltigkeit, doch die heutige Familienpolitik ist alles andere als nachhaltig", klagte der Unionsmann. Die Kindheit werde immer mehr verstaatlicht, weil die Mütter "an der Arbeitsfront" gebraucht würden. Während der Finanzkrise verglich er Analysten, Ratingagenturen und Wirtschaftsprofessoren mit dem Kaiser, der keine Kleider anhat. "Nie hat sich eine Zunft, die das Etikett Wissenschaft in Anspruch nimmt, mehr blamiert als die der Ökonomen", blaffte er.

Bruch mit Kohl

Blüm selber wurde bisweilen vorgehalten, dass er Märchen erzählt habe. "Die Rente ist sicher" - diesen Satz von 1986 sollte er nie wieder loswerden. Doch der Sozialpolitiker dachte gar nicht daran, sich dafür zu entschuldigen. "Ein Rentensystem, das auf Arbeit aufbaut, bietet mehr Sicherheit als eines, das kapitalgedeckt ist und uns als goldene Zukunft gepriesen wurde", argumentierte er mit Blick auf die Finanzkrise. Nach Meinung von Kritikern stand Blüm für eine Sozialpolitik, die auf Globalisierung, Alterung der Gesellschaft und Generationengerechtigkeit keine Antwort fand. Nach der Lehre war Blüm bei Opel in seiner Geburtstag Rüsselsheim tätig. Auf dem zweiten Bildungsweg machte er 1961 Abitur, um anschließend Philosophie, Germanistik, Geschichte und Theologie zu studieren - unter anderem bei Joseph Ratzinger, dem späteren Papst

Benedikt XVI. In dessen Vorlesung lernte er auch seine spätere Frau Marita kennen, mit der er drei Kinder hat. 30 Jahre lang war er im Bundestag, 16 Jahre lang Arbeits- und Sozialminister in der Regierung Kohl - umso härter der Bruch mit dem Altkanzler im Rahmen der CDU-Spendenaffäre. Als Minister setzte Blüm eine Gesundheitsreform und zwei große Rentenreformen durch. Am meisten aber verbindet sich wohl die Einführung der Pflegeversicherung 1995 mit seinem Namen. Dass es auch ein Leben neben der Politik gibt, darauf hat er schon früh bestanden: "Politiker, die mit Politik aufstehen, das Mittagessen als Arbeitsessen organisieren und nachts politisch träumen, halte ich für gefährlich."



Mit Peter Sodann auf Kabarett-Tournee

Nach dem Rückzug aus der Politik trat Blüm auch in volkstümlichen TV-Sendungen und bei Karnevals-Veranstaltungen auf. Fünf Jahre war er Mitglied des Rateteams bei der Wiederauflage von "Was bin ich". Ab 2007 ging er mit dem "Tatort"-Kommissar Peter Sodann auf Kabarett-Tournee. Geprägt war Blüm von der katholischen Soziallehre eines Oswald von Nell-Breuning. 2010 übernahm er die Hemmerle-Professur am Lehrstuhl für Systematische Theologie der RWTH Aachen. In seiner Vorlesung dozierte er über eine "große Idee im Tiefschlaf: die Christliche

Soziallehre". Im März hatte Blüm bekannt gemacht, seit einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr von den Schultern abwärts gelähmt zu sein. Er habe ein intensives öffentliches Leben geführt - "zeitweise als Rummelboxer der Politik", schrieb er in Gastbeitrag für die "Zeit". Im Horizont des Rollstuhls falle der Rückblick anders aus als in der herkömmlichen Panoramasicht. "Ich beurteile manche Ereignisse meines Lebens anders als bisher, und der Rollstuhl bildet die Wasserscheide." Er habe sich wieder in die Arme der Familie begeben, so Blüm: "Ich bin daheim."



