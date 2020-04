In Hamburg gelang der Initiative am Sonntag eine Demo-Aktion ohne ein Einschreiten der Polizei. So hielten nach Berichten der Polizei Aktivisten eine Reihe von Mahnwachen entlang der Elbe. Hunderte Demonstranten protestierten damit gegen die EU-Flüchtlingspolitik protestiert.



Die Initiative Seebrücke war zuletzt in Brandenburg kurz vor Ostern mit einem Antrag gescheitert, am Ostersonntag mit einer Menschenkette am Landtag in Potsdam für eine Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland zu demonstrieren. Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte die dafür beantragte Ausnahme vom allgemeinen Versammlungsverbot zur

Eindämmung des Coronavirus abgelehnt.