Mit einer Flashmob-Aktion haben Demonstranten in Potsdam die sofortige Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland gefordert. Wie die Initiative "Seebrücke" am Sonntag mitteilte, legten sich trotz des Kontaktverbots wegen der Corona-Pandemie am Samstag etwa 30 Menschen auf den Platz vor dem Landtagsgebäude und formten mit ihren Körpern den Notruf "SOS".

Die hygienischen Zustände in den Lagern seien unhaltbar, so die Teilnehmer. Der Landesregierung wurde Ignoranz vorgeworfen. Viele Brandenburger Kommunen seien bereit, Menschen aufzunehmen.